Universal+ anunció el estreno en Latinoamérica del esperado documental Becoming Madonna, que llegará a la pantalla el próximo 23 de agosto.

Dirigido por Michael Ogden (George Michael: Outed, The Nielsen Files), el film recorre los primeros pasos de Madonna, desde su llegada a Nueva York en 1978 hasta su consolidación como ícono mundial del pop en 1992.

“Becoming Madonna”: las fotos inéditas

1979: A portrait of future American pop singer Madonna smiling while leaning forward to look at her reflection in a mirror, New York City. Her hair is short and dark, and she is wearing a black scooped-neck top. Madonna had just moved to New York City to study dance. (Photo by Michael McDonnell/Hulton Archive/Getty Images) Por: Michael McDonnell/RETIRED | Getty Images

American singer Madonna in a loft on Canal Street, New York City, December 1982. (Photo by Peter Noble/Redferns/Getty Images) Por: Peter Noble | Redferns





Sean Penn y Madonna en The Mitzi E Newhouse at Lincoln Center, New York, New York, August 13, 1986. (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images) Por: Ron Galella | Ron Galella Collection via Getty





"Becoming Madonna. Foto: Universal+





"Becoming Madonna. Foto: Universal+





Madonna en los MTV Video Music Awards, septiembre 1990. Photo by Frank Micelotta/ImageDirect Por: Frank Micelotta Archive | Getty Images





LONDON, ENGLAND - JULY 21: Madonna performing during her Blond Ambition World Tour at Wembley Stadium in London, England on July 21, 1990. This was Madonna's third concert tour and promoted her fourth studio album, Like a Prayer (1989). It was attended by an estimated 800,000 people throughout Japan, North America and Europe. The costumes were designed by Jean Paul Gaultier, and included the iconic cone brassiere corset. (Photo by Duncan Raban/Popperfoto via Getty Images) Por: Duncan Raban/Popperfoto | Popperfoto via Getty Images





"Becoming Madonna. Foto: Universal+





"Becoming Madonna. Foto: Universal+





Madonna and Sean Penn en agosto de 1986 en New York City, New York. (Photo by Vinnie Zuffante/Getty Images) Por: Vinnie Zuffante | Getty Images

Madonna antes de Like a Virgin

El documental muestra cómo la artista de Michigan, con apenas 19 años, luchó incansablemente por abrirse camino en la competitiva escena musical neoyorquina.

Con imágenes de archivo inéditas y testimonios del contexto cultural de la época, Becoming Madonna retrata sus inicios como bailarina, cantante y multiinstrumentista, así como su pasión por géneros como el rock, el punk y la música disco.

El film también revive el lanzamiento de Everybody (1982), sencillo debut que anticipó el potencial arrollador de la futura “Reina del Pop”.

Madonna hoy: más vigente que nunca

El estreno de Becoming Madonna coincide con un año histórico para la artista:

Un concierto épico en Brasil : en mayo de 2024, Madonna reunió a 1,6 millones de personas en Copacabana con un show gratuito de “The Celebration Tour”, reafirmando su legado musical.

Un nuevo álbum en camino : a dos décadas de Confessions on a Dance Floor , la artista confirmó que lanzará una segunda parte del disco , bajo la producción de Stuart Prince.

Icono de moda eterno: Madonna volvió a sorprender en la última Met Gala con un elegante esmoquin blanco de Tom Ford, reafirmando su influencia fashionista.

Dónde ver Becoming Madonna

El documental está producido por Optomen, en asociación con All3Media International y Sky Documentaries, y llegará en exclusiva a Universal+ este 23 de agosto.

