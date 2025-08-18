Universal+ anunció el estreno en Latinoamérica del esperado documental Becoming Madonna, que llegará a la pantalla el próximo 23 de agosto.
Dirigido por Michael Ogden (George Michael: Outed, The Nielsen Files), el film recorre los primeros pasos de Madonna, desde su llegada a Nueva York en 1978 hasta su consolidación como ícono mundial del pop en 1992.
“Becoming Madonna”: las fotos inéditas
Madonna antes de Like a Virgin
El documental muestra cómo la artista de Michigan, con apenas 19 años, luchó incansablemente por abrirse camino en la competitiva escena musical neoyorquina.
Con imágenes de archivo inéditas y testimonios del contexto cultural de la época, Becoming Madonna retrata sus inicios como bailarina, cantante y multiinstrumentista, así como su pasión por géneros como el rock, el punk y la música disco.
El film también revive el lanzamiento de Everybody (1982), sencillo debut que anticipó el potencial arrollador de la futura “Reina del Pop”.
Madonna hoy: más vigente que nunca
El estreno de Becoming Madonna coincide con un año histórico para la artista:
- Un concierto épico en Brasil: en mayo de 2024, Madonna reunió a 1,6 millones de personas en Copacabana con un show gratuito de “The Celebration Tour”, reafirmando su legado musical.
- Un nuevo álbum en camino: a dos décadas de Confessions on a Dance Floor, la artista confirmó que lanzará una segunda parte del disco, bajo la producción de Stuart Prince.
- Icono de moda eterno: Madonna volvió a sorprender en la última Met Gala con un elegante esmoquin blanco de Tom Ford, reafirmando su influencia fashionista.
Dónde ver Becoming Madonna
El documental está producido por Optomen, en asociación con All3Media International y Sky Documentaries, y llegará en exclusiva a Universal+ este 23 de agosto.
FOTOS: Gentileza Universal + / BOCA PR