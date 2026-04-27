La preocupación y la indignación crecen en redes sociales, y Morena Rial no se quedó callada. A través de sus historias de Instagram, la influencer hizo un desesperado pedido de justicia por el caso de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que hoy pelea por su vida tras haber estado detenido en una comisaría de Córdoba.

“Que se haga justicia”, escribió Morena junto a una de las publicaciones que replicó, donde se detalla que el chico habría sido detenido por error en dos ocasiones y que actualmente permanece en coma tras un grave episodio ocurrido dentro de una dependencia policial.

En otra historia, la hija de Jorge Rial reforzó su mensaje con palabras cargadas de emoción: “Dale papá; tu familia te está esperando, amigo”, acompañando una imagen del joven y sumando emojis de tristeza y fuerza.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez

El caso generó un fuerte impacto público. Según trascendió, Orihuela estaba detenido en la comisaría 6 de la ciudad de Córdoba y, tras permanecer algunas horas allí, sufrió una descompensación que derivó en su internación en estado crítico.

Mientras tanto, el hecho está rodeado de versiones cruzadas: la familia denuncia violencia policial y asegura que el joven fue golpeado, mientras que desde las fuerzas de seguridad sostienen otra hipótesis sobre lo ocurrido.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez

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¿MORENA RIAL EN GRAN HERMANO? LA PICANTE RESPUESTA DE ALEJANDRO CIPOLLA QUE DESATÓ ESPECULACIONES

En medio del furor por Gran Hermano: Generación Dorada, un inesperado nombre comenzó a circular con fuerza: Morena Rial. Y todo se desató a partir de un sugestivo posteo de su amigo y abogado, Alejandro Cipolla.

A través de sus redes sociales, el letrado abrió la puerta a la posibilidad de que la hija de Jorge Rial se sume a la casa más famosa del país, luego de que un seguidor le preguntara sin vueltas: “¿Morena Rial a Gran Hermano?”.

Lejos de esquivar el tema, Cipolla fue directo y dejó una respuesta que no pasó desapercibida: “Sería interesante. Bueno veamos si las autoridades de Telefe se comunican”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. El abogado redobló la apuesta y sumó una frase que encendió aún más las especulaciones: “Pero todo es negociable, espero esa llamada”.

Las palabras de Cipolla rápidamente generaron revuelo en redes y alimentaron la versión de una posible negociación con Telefe para que Morena se convierta en una de las participantes del reality.