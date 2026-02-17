Morena Rial sigue cumpliendo con su condena en la Unidad 51 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, mientras espera obtener la prisión preventiva. Y a poco de haber celebrado su cumpleaños, se difundió una nueva foto de la hija de Jorge Rial, que la puso nuevamente en el centro de la atención.

El encargado de compartir la imagen fue su amigo y exabogado, Alejandro Cipolla, quien regresó de sus vacaciones y realizó una videollamada con Morena.

A través de sus historias de Instagram, el letrado mostró una captura de pantalla de esa llamada, revelando cómo se encuentra la joven en este momento: “Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino”, escribió Cipolla junto a la imagen.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla) Por: Fabiana Lopez

En la foto, Morena aparece sonriente, haciendo la seña de “amor y paz” con sus dedos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue que lleva una cinta roja en la muñeca, un símbolo muy significativo en la cultura argentina. La cinta roja es conocida por su uso contra la envidia y como un amuleto de protección.

Pero más allá de la cinta, otro detalle no pasó desapercibido: el lugar donde se realizó la videollamada. El techo visible en la imagen no parece pertenecer al pabellón común, lo que sugiere que Morena podría estar en una sala especial destinada a las internas para comunicarse con sus familiares y abogados. Este tipo de salas suelen ser más privadas y permiten mantener una comunicación más directa y en mejores condiciones.

Mientras tanto, la situación legal de Morena continúa en curso. A la espera de que se resuelva su prisión preventiva, ella sigue manteniendo contacto con sus seres queridos, como lo demuestra esta videollamada con Cipolla. Sin embargo, los detalles sobre su futuro en prisión y el rumbo que tomará su situación legal aún están por definirse.

Alejandro Cipolla: “Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE MORENA RIAL ESTÁ CAMBIADA, A MÁS DE CUATRO MESES DE VOLVER A LA CÁRCEL: CÓMO SON SUS DÍAS

El presente de Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena y, esta vez, con información que sorprendió a muchos. En LAM aseguraron que la hija de Jorge Rial estaría atravesando un profundo cambio desde que se encuentra detenida en el penal de Magdalena (desde septiembre de 2025), mientras su defensa avanza con el pedido para que pueda esperar el juicio fuera de la cárcel.

Según contaron en el programa, Morena habría modificado su actitud puertas adentro del penal. En primer lugar, continúa con el tratamiento psicológico que comenzó a recibir una vez privada de su libertad, un punto clave que su defensa considera fundamental para demostrar su evolución.

Además, trascendió que Morena empezó a trabajar dentro del penal. Actualmente realiza tareas administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y llevar el control del registro de ingresos. Su rutina laboral es extensa: trabaja de 9 a 18 horas, con horario partido, y tendría intenciones de seguir trabajando e incluso comenzar a estudiar.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Otro dato que llamó la atención es que Morena se mantiene en contacto permanente con su padre, Jorge; y con su hermana, Rocío, quienes siguen de cerca su situación judicial y personal. Sin embargo, se supo que tanto Jorge, como Rocío y su hijo más pequeño la visitaron una sola vez desde que está detenida. La visita ocurrió un viernes a comienzos de noviembre pasado.

En cuanto a su vida cotidiana dentro del penal, se reveló un detalle particular: uno de los pedidos más reiterados de Morena es que le lleven hielo, que consumiría para calmar la ansiedad. Este gesto fue interpretado como parte de su intento por manejar el estrés y la angustia del encierro.

Por último, también se informó que Morena recibe un trato especial dentro del establecimiento penitenciario. No comparte celda con ninguna otra interna y solo mantiene contacto con una celadora. Esta decisión habría sido tomada por el servicio penitenciario para evitar que otras presas se aprovechen de su apellido y su situación, y de la exposición pública de su familia.