Un nuevo capítulo sacudió la vida de Morena Rial. Este lunes, la Justicia revocó la excarcelación que le habían otorgado en la causa por robo y ordenó su inmediata detención. La hija de Jorge Rial quedó nuevamente tras las rejas, en medio de una investigación que no deja de sumar tensión y polémica.

La decisión fue tomada por el tribunal que lleva adelante la causa, luego de analizar los últimos movimientos del expediente. Según trascendió, los jueces consideraron que existían riesgos procesales y resolvieron dejar sin efecto el beneficio de la excarcelación que Morena había conseguido semanas atrás.

La joven fue arrestada en las últimas horas y trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. El caso que la involucra está caratulado como “robo”, aunque por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los hechos que motivaron la acusación.

POR QUÉ LA JUSTICIA REVOCÓ LA EXCARCELACIÓN DE MORENA RIAL

Morena Rial ya había sido detenida en el marco de esta investigación, pero había recuperado la libertad bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la reciente resolución judicial cambió por completo el escenario y la dejó nuevamente privada de su libertad.

Por estas horas, su entorno más cercano se mantiene en absoluto hermetismo y no hubo declaraciones públicas de Jorge Rial ni de otros familiares. La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente mediático y en las redes sociales, donde el nombre de Morena volvió a ser tendencia.

La causa por robo sigue su curso y se espera que en los próximos días haya novedades sobre la situación procesal de la mediática. Mientras tanto, la hija del reconocido conductor enfrenta un panorama judicial cada vez más complicado.

Desde la cuenta de Instagram de Morena Rial compartieron un posteo del abogado Alejandro Cipolla aclarando la situación. “Se informa por medio de la presente que Morena Rial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, señaló el letrado.

Cipolla agregó: “El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad. Voy a ir informando las novedades. Saludos”.

