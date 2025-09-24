La noticia del femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez sacudió al país y generó una ola de indignación en las redes sociales.

Una de las voces más resonantes fue la de Morena Rial, quien no dudó en cuestionar el accionar de la Justicia y la Policía Bonaerense tras el dramático desenlace del caso.

En sus historias de Instagram, la hija de Jorge Rial se mostró furiosa por la demora en la investigación y lanzó un fuerte mensaje: “Le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. Hubieran sentado el ort… a buscar el cerrojo de las cámaras y podían resolver hace varios días. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes”.

Morena Rial contó cómo conocía a las víctimas y respondió a las críticas

Morena Rial aclaró que, si bien no conocía personalmente a las tres jóvenes, sí tenía amigos en común con ellas. “En realidad nunca las vi personalmente, pero mis amigos sí”, explicó cuando le preguntaron por su relación con las víctimas.

La mediática también reaccionó a los comentarios agresivos que recibió en redes, donde varios usuarios la tildaron de “chorra” y “ladrona”, recordando su detención durante el verano.

Video de Instagram de Morena Rial

“Me dicen que no tengo derecho a opinar ni a decir nada, cuando pasó lo mío el cerrojo lo hicieron desde el minuto cero con tal de ensuciar y decir”, respondió, visiblemente molesta.

El caso de las tres chicas asesinadas en La Tablada: lo que se sabe hasta ahora

La Policía Bonaerense confirmó este miércoles que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela pertenecen a las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes por la noche.

Las jóvenes fueron vistas por última vez cuando subieron a una camioneta blanca en el oeste del conurbano bonaerense.

Tras una serie de allanamientos en el sur del conurbano, hay cuatro detenidos y la camioneta en la que viajaban las víctimas apareció prendida fuego el mismo día en que se encontraron los cuerpos.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas. Crédito: X

Cómo avanza la investigación: pericias y nuevas pistas

La Policía Científica trabajó durante horas en la llamada “casa del horror” para recolectar pruebas y tratar de reconstruir lo que sucedió.

Los primeros indicios apuntan a que los cuerpos fueron descartados allí, pero que las jóvenes habrían sido asesinadas en otro lugar.

La investigación sigue abierta y los investigadores intentan determinar el móvil de los crímenes y la responsabilidad de los detenidos. No descartan que pueda haber más arrestos en las próximas horas.