La conmoción y el dolor golpearon de lleno a una familia de Ciudad Evita (La Matanza).

Tras la confirmación de que los cuerpos hallados en una casa de la zona de Florencio Varela pertenecen a Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), el abuelo de dos de las víctimas rompió el silencio y dejó una imagen imposible de olvidar: el hijo de Brenda, de apenas un año, no deja de preguntar por su mamá.

En diálogo con TN, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, relató el drama que atraviesan desde el viernes a la noche, cuando las chicas desaparecieron tras ser vistas subiendo a una camioneta blanca.

“Llega la noche y lo único que dice es ‘mamá’”, contó sobre su bisnieto, que vivía con su abuela y ahora quedó sin su madre.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas. Crédito: X

“Por qué las mataron y quién las mató”: el pedido de Justicia de la familia

La investigación avanzó a paso lento y la bronca de la familia creció con cada hora.

Antonio cuestionó el accionar de la Justicia y la Policía: “Recién ayer hicieron el barrido de celulares que permitió encontrar los cuerpos. Es una injusticia”.

El hombre insistió en que la familia solo busca respuestas. “Por qué las mataron y quién las mató hubiera querido saber. Nadie sabía esto, las únicas que saben lo que pasó son ellas tres”, lamentó.

Y Antonio aseguró que seguirán luchando para que se sepa la verdad: “Lo vamos a averiguar. Somos una familia muy grande. Vamos a seguir unidos. No queremos llegar a hacer algo que no queremos”.

“Hubiese querido estar en la cabeza de Brenda y de Morena para saber qué pensaron”, se lamentó Antonio, visiblemente quebrado por la tragedia.

Cómo fue el hallazgo de los cuerpos y la investigación

El triple crimen sacudió a todo el conurbano bonaerense. Las familias de las tres jóvenes identificaron los cuerpos y en las próximas horas comenzará la autopsia para determinar cómo murieron.

La clave de la investigación fue el seguimiento de la camioneta blanca en la que se vio por última vez a las chicas.

Esa pista llevó a los investigadores hasta una casa en el cruce de Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela.

Allí, la Policía Bonaerense encontró una mancha de sangre y detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, que habrían sido los encargados de limpiar la escena del crimen.

La ola de allanamientos continuó en los barrios Santa Rosa y Mayol, y terminó con un operativo en una segunda casa de la zona.

Minutos antes de las 8 de la mañana, tras excavar en el patio, la policía encontró dos cuerpos enterrados y detuvo a otras dos personas, otro hombre y otra mujer.

Una hora más tarde, fuentes policiales confirmaron el hallazgo de un tercer cuerpo en el mismo patio.

Según pudo saber TN, uno de los cuerpos tenía signos de haber sido desmembrado y otro presentaba una bolsa en la cabeza.

La familia pide respuestas y Justicia

El dolor de la familia es inmenso, pero la bronca también crece. “Vamos a seguir reclamando Justicia”, repiten una y otra vez.

El caso conmocionó a todo el país y puso el foco en la necesidad de respuestas rápidas y claras por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad.