El yogurt griego se convirtió en uno de los alimentos más elegidos por quienes buscan aumentar masa muscular. Su elevado aporte de proteínas, sumado a una menor cantidad de azúcar que otros yogures, lo transformó en un aliado habitual de deportistas y personas que realizan actividad física de manera regular.

Sin embargo, especialistas en nutrición señalan que combinarlo con determinadas frutas puede potenciar sus beneficios y aportar nutrientes esenciales para la recuperación y el crecimiento muscular.

Estas son tres de las opciones más recomendadas.

Foto: IA

1. Banana: energía rápida y potasio para los músculos

La banana es una de las frutas más utilizadas por deportistas antes y después del entrenamiento.

Su principal ventaja es el aporte de carbohidratos de rápida absorción, fundamentales para reponer las reservas de energía que el cuerpo utiliza durante el ejercicio.

Además, contiene potasio, un mineral clave para el funcionamiento muscular y la prevención de calambres.

Combinada con yogurt griego, ofrece una mezcla equilibrada de proteínas y carbohidratos que favorece la recuperación y el desarrollo de masa muscular.

2. Frutillas: antioxidantes que ayudan a la recuperación

Las frutillas aportan vitamina C, fibra y una importante cantidad de antioxidantes.

Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo que se produce en los músculos después de entrenamientos intensos y colaboran con los procesos de recuperación.

Además, la vitamina C participa en la producción de colágeno, una proteína esencial para tendones, ligamentos y tejidos conectivos.

Su sabor fresco también aporta variedad y equilibrio al yogurt griego.

Foto: IA

3. Mango: más energía y nutrientes para el crecimiento muscular

El mango es una excelente alternativa para quienes necesitan aumentar el aporte calórico de manera saludable.

Contiene azúcares naturales que brindan energía, además de vitaminas A y C, asociadas al crecimiento celular y a la reparación de tejidos.

Por su fácil digestión, puede consumirse tanto antes como después del entrenamiento y combinarse fácilmente con yogurt griego en desayunos, meriendas o colaciones.

Por qué el yogurt griego es tan valorado por quienes entrenan

A diferencia de otros yogures, el yogurt griego posee una concentración más alta de proteínas debido a su proceso de elaboración.

Este nutriente es fundamental para la reparación y construcción del tejido muscular después del ejercicio.

Cuando se combina con frutas que aportan carbohidratos, vitaminas, minerales y antioxidantes, se obtiene una preparación completa que ayuda a cubrir distintas necesidades nutricionales vinculadas al rendimiento físico y la recuperación.

Por eso, cada vez más especialistas recomiendan incorporarlo en desayunos, meriendas o colaciones post entrenamiento como parte de una alimentación equilibrada orientada al desarrollo de masa muscular.