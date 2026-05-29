La vida de Nicolás Jiménez Ghione cambió para siempre en cuestión de segundos. Con apenas 30 años, el corredor de montaña y estudiante de guía de montaña sufrió una grave caída en la zona del Refugio del Glaciar Hielo Azul, en El Bolsón, que le provocó múltiples lesiones y una severa lesión medular.

Tras sobrevivir de milagro al accidente, hoy enfrenta una nueva carrera: reunir 115 millones de pesos para costear una rehabilitación intensiva que le permita recuperar movilidad y sensibilidad.

El accidente que pudo costarle la vida

Todo ocurrió mientras realizaba una actividad de preparación vinculada a sus estudios como futuro guía de montaña.

Debido a las condiciones climáticas y las nevadas en la zona, el grupo modificó el plan original y realizó una caminata en altura. En ese contexto, uno de los árboles cercanos se quebró inesperadamente y Nicolás cayó desde aproximadamente 30 metros.

“Estoy vivo de milagro”, aseguró el deportista al recordar aquel momento que marcó un antes y un después en su vida.

Las graves lesiones que sufrió

La caída le provocó fracturas en tres costillas, la escápula derecha, la pelvis y una importante lesión en la columna vertebral.

La vértebra dorsal número ocho resultó especialmente comprometida. Según explicó Nicolás, el desplazamiento de esa vértebra comprimió la médula espinal y le hizo perder la sensibilidad desde la cintura hacia abajo.

Para estabilizar la zona afectada, los médicos debieron realizar una compleja cirugía en la que le colocaron una barra y tornillos de titanio.

Además, sus pulmones también sufrieron severas consecuencias producto del impacto.

Una recuperación larga e incierta

Aunque ya comenzó el proceso de rehabilitación, los especialistas explicaron que será necesario esperar entre seis meses y un año para conocer con mayor precisión el alcance definitivo de la lesión medular.

Mientras tanto, Nicolás trabaja para fortalecer la parte superior de su cuerpo y recuperar autonomía en las actividades cotidianas.

“Estoy ganando fuerza en el tren superior y eso me permite mover mejor los brazos y tener mayor independencia”, contó.

La campaña solidaria para ayudarlo

La familia y los amigos del deportista impulsan distintas acciones solidarias para reunir los fondos necesarios para la rehabilitación, que buscan realizar en el Instituto Fleni.

En las últimas semanas organizaron rifas, festivales y campañas de difusión para visibilizar la situación.

“Agradezco profundamente a todas las personas que colaboran de una u otra manera. Este es un proceso largo y cada ayuda cuenta”, expresó Nicolás.

Mientras avanza con su recuperación, el joven deportista mantiene intacto el objetivo que hoy guía cada uno de sus esfuerzos: volver a caminar y recuperar la vida que tenía antes de aquel accidente que cambió su destino.

Cómo colaborar con Nicolás Jiménez

Para afrontar el costo de la rehabilitación, familiares y amigos del deportista impulsaron una campaña solidaria para reunir los 115 millones de pesos necesarios para su tratamiento.

Quienes deseen realizar una donación pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta bancaria:

Alias: todosxnicojg

CBU: 19100469-55104602213085

Banco: Banco Credicoop

CUIT/CUIL: 20-40439994-3

Cuenta: Caja de Ahorro en pesos N.º 046-022130/8

Titulares: Guillermo Enrique Schuster y Camila Jiménez Ghione

Además de las transferencias, la familia continúa organizando rifas, festivales solidarios y distintas iniciativas para recaudar fondos y acompañar a Nicolás en el largo proceso de recuperación.