La Universidad de Buenos Aires se quedó con el máximo premio de la primera edición de Desafío Atenea, la competencia universitaria conducida por Iván de Pineda que logró convertirse en uno de los contenidos más vistos de OLGA durante 2026.

En la gran final, transmitida el jueves 28 de mayo, el equipo Nota al Pie, integrado por Pablo Imig, Mariano Lorenzo y Carlos Bugianessi, venció a San Pedrivan, representante de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y se consagró campeón del certamen.

Además del título, los estudiantes se llevaron un premio de 30 millones de pesos.

Foto: prensa

Cómo fue la final de Desafío Atenea

La competencia puso a prueba los conocimientos, la coordinación y la capacidad de reacción de los participantes a través de distintos desafíos que combinaron educación y entretenimiento en un formato inédito para el streaming argentino.

Tras varias instancias eliminatorias, la definición quedó en manos de dos universidades de gran prestigio: la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín.

Finalmente, la UBA logró imponerse y quedarse con el primer lugar.

Un fenómeno que reunió a más de 9.000 estudiantes

La convocatoria inicial superó todas las expectativas. Más de 9.000 estudiantes de todo el país se inscribieron para participar del programa.

De ese total fueron seleccionados 60 equipos representantes de 25 universidades públicas y privadas, entre ellas la UBA, la UNSAM, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés, el ITBA, la UTN, la Universidad Nacional de La Plata y la UADE.

Los participantes llegaron desde más de 20 provincias y regiones argentinas.

El éxito de OLGA y la emoción de Iván de Pineda

A lo largo de seis episodios, Desafío Atenea registró cifras récord de audiencia y se consolidó como una de las apuestas más exitosas de OLGA en lo que va del año.

Iván de Pineda, conductor del ciclo, celebró el resultado de una iniciativa que nació como un proyecto personal.

“Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participaron. Ver este formato hecho realidad me llena de alegría”, expresó.

Quiénes ganaron Desafío Atenea

Equipo campeón: Nota al Pie (Universidad de Buenos Aires)

Integrantes:

Pablo Imig

Mariano Lorenzo

Carlos Bugianessi

Subcampeón: San Pedrivan (Universidad Nacional de San Martín)

Con una combinación de conocimiento, estrategia y trabajo en equipo, los representantes de la UBA se transformaron en los primeros campeones de Desafío Atenea y se llevaron el premio más importante de la competencia universitaria de OLGA.