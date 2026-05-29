Mau y Ricky dieron un paso clave en su carrera con el lanzamiento de Ricky y Mau, su nuevo álbum de estudio y el proyecto más personal y honesto que realizaron hasta el momento.

Con 12 canciones que exploran el amor, la nostalgia, las relaciones modernas y los vínculos familiares, los hermanos venezolanos apuestan por una propuesta más libre y emocional que marca una nueva etapa artística.

El disco llega después de Hotel Caracas y refleja una transformación profunda en la manera en que ambos artistas conciben la música. Según explicaron, el objetivo fue volver a crear desde un lugar genuino, sin presiones externas y conectados con sus propias experiencias.

Ricky y Mau. Foto: prensa Por: FRANK PUENTES

Por qué el álbum se llama “Ricky y Mau”

El título del trabajo tiene una historia particular. Durante los últimos meses, las redes sociales del dúo fueron escenario de una divertida campaña impulsada por Ricky para invertir el tradicional orden del nombre artístico y pasar a llamarse “Ricky y Mau”.

Aunque finalmente el nombre del grupo no cambió, la idea terminó convirtiéndose en el símbolo perfecto para esta nueva etapa y dio nombre al álbum.

“Las Flores”, la canción más emotiva del disco

Uno de los momentos más especiales del proyecto es Las Flores, una canción escrita por Ricky para su hermano. El tema aborda la hermandad, el paso del tiempo y la importancia de compartir el camino con las personas indicadas.

“A veces todo cambia cuando entiendes que no importa dónde estás, sino con quién estás ahí”, expresó Ricky sobre una de las composiciones más personales de su carrera.

Ricky y Mau. Foto: prensa

Marc Anthony, Kapo, Lia Kali y Matisse: las grandes colaboraciones

El álbum también sorprende por la presencia de artistas invitados de distintos estilos y generaciones.

Entre los temas destacados aparece Recordando, una colaboración con Marc Anthony que une a los hermanos con una de las voces más influyentes de la música latina. La canción combina la sensibilidad pop de Mau y Ricky con la intensidad interpretativa característica del salsero.

También forman parte del proyecto Te Quiero, junto a Kapo; Líos, con Lia Kali; y Cantinero, junto al grupo mexicano Matisse.

“AMAPOLA”, el nuevo focus track

El lanzamiento llega acompañado por AMAPOLA, elegida como canción principal del álbum. Se trata de un tema pop de espíritu luminoso, con una melodía pegadiza y una letra que retrata la emoción de una conexión instantánea.

La canción cuenta además con videoclip oficial y se perfila como una de las apuestas más fuertes del dúo para esta nueva etapa.

Ricky y Mau. Foto: prensa Por: FRANK PUENTES

Un álbum construido junto al público

Antes de su estreno oficial, Mau y Ricky presentaron gran parte de las canciones en una serie de encuentros íntimos realizados en distintas ciudades de España y Latinoamérica.

La experiencia permitió que varias composiciones crecieran en contacto directo con los fans. Temas como aiaiaiaiai se transformaron en verdaderos himnos antes incluso de llegar a las plataformas digitales.

La presentación oficial tuvo lugar en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, donde los artistas celebraron el lanzamiento frente a miles de seguidores en una noche cargada de emoción.

Tracklist completo de “Ricky y Mau”

Las Flores

aiaiaiaiai

Bésame

AMAPOLA

Tiroteo

Diamantes

007

Líos (feat. Lia Kali)

Te Quiero (feat. Kapo)

Cantinero (feat. Matisse)

Recordando (feat. Marc Anthony)

Fotocopia

Con este lanzamiento, Mau y Ricky inauguran una etapa marcada por la cercanía, la espontaneidad y la búsqueda de una identidad artística cada vez más auténtica.