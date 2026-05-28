Guitarras filosas, groove nocturno y actitud arrolladora. Las Espumas presentó “Estrellarme”, un nuevo single que reafirma su identidad dentro de la nueva escena del rock argentino y los consolida como una de las propuestas emergentes más auténticas del circuito porteño.

Con influencias directas de The Rolling Stones, Primal Scream, Ratones Paranoicos y Faces, la banda apuesta por un sonido que rescata la esencia del rock clásico pero con una energía contemporánea y una producción moderna.

“Estrellarme”, un golpe directo de rock and roll

El nuevo tema de Las Espumas se presenta como una descarga de alto impacto donde conviven crudeza, melodía y una impronta explosiva. Inspirada en la estética de “Tattoo You”, uno de los discos más icónicos de The Rolling Stones, la canción encuentra también puntos de contacto con los trabajos más rockeros de Primal Scream.

“Estrellarme” combina guitarras directas, ritmo envolvente y una energía pensada para playlists de alto voltaje, rutas nocturnas y oyentes que buscan ese impacto inmediato que solo el rock and roll puede generar.

El resultado es una canción intensa, sensual y movediza que recupera el espíritu clásico del género sin sonar nostálgica ni forzada.

Foto: prensa Las Espumas

Quiénes son Las Espumas

Las Espumas nació en Buenos Aires y está integrada por Facu Iñigo (guitarra y voz), Guido Sansone (bajo), Lorenzo Palmieri (batería) e Ignacio Selzer (guitarra).

La banda propone una estética nocturna y provocadora que dialoga con distintas generaciones del rock argentino. Sus letras recorren temas como el amor, la modernidad, la noche y el clásico espíritu del antihéroe desde una mirada actual.

En octubre pasado lanzaron su primer EP homónimo, compuesto por cuatro canciones que funcionan como una crítica irónica a la hiperconectividad y las contradicciones de la vida moderna.

Foto: prensa Las espumas

La trayectoria de Facu Iñigo dentro del rock argentino

El proyecto surge a partir de las composiciones de Facu Iñigo, quien cuenta con una extensa trayectoria dentro de la escena rockera nacional.

Comenzó su carrera en 2007 como guitarrista de Rispico y luego formó la banda Pilotos. Entre 2016 y 2020 fue guitarrista invitado de Turf, participando incluso en dos canciones del disco “Odisea”.

Foto: prensa Las espumas

Además, desarrolló su carrera solista con el álbum “Hacia Afuera” y los singles “Reporte” y “Ami”, profundizando una búsqueda artística propia dentro del rock nacional.

Con “Estrellarme”, Las Espumas confirma su crecimiento dentro de la nueva camada del rock argentino, apostando por una propuesta sólida, intensa y con personalidad propia.