La escandalosa relación que mantienen Cecilia Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sumó una arista insólita el miércoles, cuando Marcela Tauro reveló qué famoso habría comprado la casa donde hasta hace un año convivían la modelo y el exfutbolista.

“Ella se tiene que mudar de la casa familiar”, contó Paula Varela.

Entonces, Tauro contó en Intrusos: “La habría comprado Marcelo Hugo Tinelli”.

Foto: Instagram Marcelo Tinelli

“Es en el mismo barrio donde está la casa de Pampita”, precisó Marcela en alusión al Golf de Nordelta.

Las dudas sobre la solvencia de Marcelo Tinelli

Ahí surgió la intriga de Rodrigo Lussich: “¿Pero Tinelli de dónde sacó la plata?”.

“¿No estaba con problemas...?“, planteó el interrogante.

Al final, Paula Varela remató: “Marcelo Tinelli estaba alquilando la casa de Pampita. Se va al Mundial y cuando vuelve (se muda)”.