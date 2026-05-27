El escándalo por la mascota de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli sigue dando que hablar. Después de las explosivas declaraciones de la modelo, el exdelantero de Racing y Banfield salió al cruce de su exesposa en Intrusos y no se guardó nada.

“Es cierto que vos le mandaste un mail diciendo que no te podías hacer cargo de Frida los días que tenías a las nenas”, le preguntaron y él contestó contundente: “En la parte de la división yo me hice cargo de absolutamente todos los gastos de la casa con dos empleadas, una niñera y una 24/7 que se encarga de la casa, que trabajan un mes cuando las chicas están conmigo quince días".

“Lo único que pedí es que, como yo tengo un trabajo que implica que viaje y paso afuera mucho tiempo, la perra se quede en la casa de ella porque yo tengo una sola niñera que contraté solo por la semana y una señora que viene una vez a la semana, porque cuando yo no estoy con las chicas la verdad es que no estoy en la casa, entonces la perra no se podía quedar conmigo”.

El nuevo conflicto entre Chechu Bonellli y Darío Cvitanich (Foto: Instagram/@gossipeame).

El exfutbolista explicó que su pedido fue claro: “Lo único que pedí es que si ya pago todo eso que puedan quedarse con la perra. Yo me enteré que la perra estaba con mi hermano porque me llamó para preguntarme qué alimento come, y ahí fue que le dije ‘dame unos días, voy a mandar un mail’ y ahí fue cuando tomé cartas en el asunto, y pedí que la perra no se fuera con la empleada para que mis hijas no perdieran el contacto”.

Sobre el acuerdo económico con Chechu Bonelli, Cvitanich fue tajante:“Yo cumplí con todo, de todo lo que trabajé cuando estuve con ella le di el 50%”.

DARÍO CVITANICH DEFENDIÓ A IVANA FIGUEIRAS Y DESMINTIÓ LA VERSIÓN DE CHECHU BONELLI

La polémica no terminó ahí. En medio de la entrevista, Rodrigo Lussich le recordó a Cvitanich una de las acusaciones más fuertes de Chechu Bonelli: “Ella dijo que te desconoce, que vos la dejaste por otra cuando estaban en pareja”.

El exfutbolista no dudó en desmentir esa versión y defendió a su actual pareja, Ivana Figueiras:“Esa es la primer gran mentira, que se rectifique y que diga la verdad, Ivana apareció en mi vida mucho tiempo después de mi separación, en ese sentido tengo que defender mi nombre y el de mi pareja, que se tuvo que bancar el hate de mucha gente porque ella especuló”.

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