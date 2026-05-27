En medio del revuelo que rodea a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por la supuesta disputa en torno a la tenencia de una mascota, Ivana Figueiras fue abordada por las cámaras de Intrusos y dejó frases contundentes.
Aunque intentó evitar el tema desde el primer momento, la modelo dejó en claro su hartazgo por quedar envuelta una vez más en los conflictos mediáticos ligados a la expareja: “La verdad es que no tengo nada para decir. No sé por qué vienen a buscarme, pero yo no tengo nada para decir”, lanzó, incómoda, apenas comenzó la nota.
Cuando el cronista le consultó por la polémica alrededor del perro y la supuesta molestia de Cvitanich porque la mascota habría quedado en adopción, Ivana respondió tajante: “Juro que no tengo ni idea, o sea, obviamente que sí tengo idea, pero no quiero hablar”.
Lejos de involucrarse, Figueiras marcó distancia total del tema y disparó una frase que no pasó inadvertida: “Yo no tengo nada que ver, ya bastante me tuve que fumar todo esto”. Y siguió: “No es un problema mío. Yo me ocupo de mí, de mi vida, de nadie más”.
Por último, el momento más explosivo llegó cuando el movilero recordó las versiones que en su momento la señalaron como tercera en discordia en la separación de Cvitanich y Bonelli. Allí, Ivana no ocultó su fastidio: “Ya me acusaron de robarme un marido, ahora me están hablando de un perro. ¿También me robé el perro yo? Basta. No quiero saber más nada”, cerró, visiblemente cansada de las especulaciones.
