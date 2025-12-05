Ivana Figueiras se animó a hablar a fondo sobre su reciente separación de Darío Cvitanich en medio del escándalo que la involucró con su ex, Chechu Bonelli. En una entrevista con el programa Puro Show, la modelo dejó en claro cómo se siente hoy y cómo impactó la exposición mediática en su vida personal.

“Hoy estoy sola, la verdad que estoy muy bien”, aseguró Ivana, que prefirió “ponerle paños fríos a todo esto” y tomar distancia del conflicto.

“Me parecía muy fuerte estar metida en algo que no tiene nada que ver conmigo. Todo esto fue como, bueno, ¿en qué me metí? Pará, vamos a ponerle un poco de paños fríos”, explicó.

A pesar de la separación, Ivana habló con cariño de Cvitanich. “Él es un amor, es re buena persona. Lo conozco hace cuatro meses, cinco meses, no sé, y me parece un amor. Obviamente que no lo conozco tanto”, admitió.

Ivana Figueiras habló con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Consultada sobre si hay chances de volver, no lo descartó: “La verdad, sí, nunca se sabe, nunca sabés”. Además, confirmó que la separación fue en buenos términos: “Sí, sí, yo con Darío, re, sí”.

Incluso reveló que siguen en contacto: “Sí, de hecho hablábamos”. Y ante la pregunta sobre un ramo de flores que subió a sus redes, Ivana confirmó: “Sí, me lo mandó él”.

IVANA FIGUEIRAS CONFESÓ EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE DARÍO CVITANICH

En el ida y vuelta con la prensa, Ivana Figueiras reconoció que la presión mediática influyó en su decisión de separarse de Darío Cvitanich: “Obviamente que yo soy mujer, madre, tengo dos hijas, y bueno, en un momento me hago cargo y me equivoqué en el hecho de tal vez reaccionar públicamente. Yo creo que las cosas se hablan en privado”, reflexionó.

Uno de los momentos más difíciles para Ivana fue cuando su hija quedó expuesta en medio del escándalo. “Pensaron que mi hija era hija de otra persona y tal vez la filmaron. Verla en esa situación, la verdad que no me gustó. No tengo tanta experiencia en los medios y la realidad es que no me tomé esos cinco minutos de decir ‘medito, no reacciono’ y reaccioné”, confesó.

