A pocos días de que el romance de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich llegara sorpresivamente a su final, Natalie Weber contó el presunto motivo por el cual la empresaria habría dejado al exmarido de Chechu Bonelli.

“Me está llegando una información. Me dicen que Ivana cortó con Darío Cvitanich porque ella está enganchada con su exnovio, el padre de su hija más chica”, afirmó la panelista de Pasó en América.

Tomás Guarracino es el papá de Suri, la hija menor de Ivana. Según Weber, la empresaria aún estaría enamorada de él. En 2018, Figueiras y Guarracino atravesaron una fuerte crisis de pareja y, en 2020, se produjo la separación “definitiva”.

Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich (Instagram)

EL MOTIVO PÚBLICO QUE DIO IVANA FIGUEIRAS

Ivana expuso públicamente que se separó de Cvitanich porque no le gustan los escándalos mediáticos, tras ser acusada de haber sido la tercera en discordia en la ruptura del exfutbolista con Chechu Bonelli.

“Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto les sirve a personas que quieren resurgir en el medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, escribió la modelo en sus redes sociales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.