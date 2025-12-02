Tras 14 años de relación con Chechu Bonelli, salieron a la luz versiones que vincularon a Darío Cvitanich con varias mujeres antes de posar sus ojos en Ivana Figueiras, con quien oficializó un romance en septiembre y que en noviembre llegó explosivamente a su final.
Ivana terminó ese incipiente vínculo íntimo luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Chechu y Darío. En su defensa, la empresaria expuso que Cvitanich habría estado con cuatro o cinco mujeres antes de estar con ella.
En Pasó en América analizaron el picante culebrón y Martín Salwe sorprendió a todos al recibir un mensaje de una supuesta amante del exfutbolista. “Darío hizo de las suyas. Me escribió una chica que es conocida”, anticipó el panelista.
QUÉ DIJO LA PRESUNTA AMANTE DE DARÍO CVITANICH
Salwe leyó un explosivo mensaje que le llegó en vivo, de una supuesta amante de Cvitanich: “Darío salía conmigo mientras estaba con Chechu. Tengo todo documentado: fechas y fotos. Conmigo intentaba desde hace años”.
Y continuó con más textuales: “Estaba conmigo cuando todavía no se había ido de la casa. Después él se mudó a un departamento a diez cuadras de mi casa, en Capital Federal... Él me decía que estaba separado cuando no estaba separado”.
Con más información en su poder, el panelista de Pasó en América apuntó: “Con ella salió tres o cuatro meses”.
