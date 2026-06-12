La recta final de Gran Hermano está que arde y las encuestas ya empezaron a marcar el pulso de lo que podría pasar en la próxima gala de eliminación. Con la placa negativa definida, los fans no pierden tiempo y ya expresaron su intención de voto, dejando a un participante en el centro de la tormenta.

El jueves por la noche, Sol Abraham, Andrea del Boca y Cinzia respiraron aliviadas tras asegurarse la permanencia gracias a la votación positiva.

Pero la suerte no fue la misma para Campanita, Luana, Majluf, Nigro, Yipio y Zunino, que quedaron en la temida placa negativa y ahora pelean voto a voto por seguir en el juego.

Quién se va de Gran Hermano según las encuestas

Encuesta de Fefe en X.

En la plataforma X, Fefe Bongiorno mostró una tendencia clara: Zunino encabeza el rechazo y sería el principal candidato a abandonar la casa.

El dato no es menor: Zunino viene de ganarle el mano a mano a Brian Sarmiento, pero esta vez la suerte podría no estar de su lado.

Según los resultados parciales, Nigro aparece como el segundo más votado para salir, aunque la diferencia con el resto es ajustada.

Instagram cambia el juego: Campanita suma votos en contra

La historia se pone más picante en Instagram. Si bien Zunino sigue liderando el rechazo, el porcentaje es menor y la pelea por el segundo lugar está al rojo vivo entre Nigro y Campanita. En esta red, Campanita sumó mucho hate y podría complicar su permanencia si la tendencia se mantiene.



