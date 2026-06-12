Nenu López protagonizó un incómodo momento en la gala de Gran Hermano Generación Dorada del 11 de junio, cuando Santiago del Moro le consultó en vivo sobre su incipiente romance con Franco Zunino.

Lo que el conductor no sabía era que horas antes la bailarina había sufrido un percance estético: se le había desprendido una carilla de uno de sus dientes delanteros, motivo por el cual intentaba evitar hablar frente a cámara.

Nenu López sufrió un inesperado problema estético en Gran Hermano y no pudo ocultarlo en vivo

Nenu López sufrió un inesperado problema estético en Gran Hermano y no pudo ocultarlo en vivo

La situación quedó expuesta cuando Del Moro le preguntó por la relación que comenzó a construir dentro de la casa con Zunino.

Santiago del Moro: -A ver, Nenu, ¿estás con Zunino?

Tapándose la boca y entre risas, la participante respondió:

Nenu López: -Sí, nos estamos conociendo. Hablo así porque se me rompió un diente.

La confesión generó la reacción inmediata de sus compañeros y del propio conductor, mientras ella intentaba tomarse el episodio con humor.

Nenu López: -Justo hoy no puedo hablar, pero sí, nos estamos conociendo, obvio.

Ante la curiosidad del público, una de sus compañeras aclaró qué había ocurrido exactamente.

Gritaron: -Se le rompió una carilla del diente.

Qué son las carillas dentales y por qué la pérdida de una puede cambiar la sonrisa

Las carillas dentales son finas láminas de porcelana o resina compuesta que se adhieren a la parte frontal de los dientes para mejorar su aspecto estético. Se utilizan para corregir problemas de color, tamaño, forma o pequeñas imperfecciones en la sonrisa.

Carillas dentales (Foto IA)

Al estar diseñadas para integrarse de manera natural con el resto de la dentadura, la pérdida o desprendimiento de una carilla suele notarse de inmediato, especialmente cuando afecta a los dientes delanteros.

Por ese motivo, cuando una carilla se rompe o se despega, puede generar una diferencia visible en la sonrisa y provocar incomodidad al hablar o sonreír hasta que sea reparada o reemplazada por un odontólogo.