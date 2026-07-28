Ingeniero, actor, humorista y creador de contenido. Mauricio Nozica, más conocido como “El Yarco”, tomó una decisión que cambió por completo el rumbo de su vida: dejó una prometedora carrera profesional en Europa para dedicarse a su verdadera pasión, el humor.

Radicado en Alemania, el artista argentino logró construir una comunidad de miles de seguidores gracias a sus personajes y videos humorísticos, que combinan observación cotidiana, identidad argentina y un estilo propio que también lo llevó a presentarse en escenarios internacionales.

Ahora regresa al país con una gira nacional que incluirá distintas ciudades y una de sus fechas más importantes en septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires.

De ingeniero becado en Alemania a humorista reconocido

La historia de Mauricio Nozica está lejos de ser convencional. Estudió Ingeniería en Alimentos, obtuvo tres becas internacionales y realizó una maestría en Alemania, donde además se graduó con el mejor promedio histórico de su carrera.

Con un futuro profesional asegurado en Europa, incluso rechazó una importante propuesta laboral para apostar por el camino artístico, convencido de que el humor era el proyecto con el que realmente quería construir su vida.

Actualmente continúa viviendo en Alemania, donde combina su profesión con una carrera artística en constante crecimiento.

El teatro, la televisión y el nacimiento de “La Glady”

Aunque el éxito en redes sociales llegó en los últimos años, Mauricio comenzó su recorrido artístico mucho antes.

Desde los 15 años hace teatro y también trabajó en televisión en su provincia natal, San Juan. A lo largo de su carrera compartió escenario con reconocidas figuras como Darío Barassi, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole, experiencias que fortalecieron su formación como actor y comediante.

Su gran salto llegó con “La Glady”, un personaje inspirado en una típica vecina sanjuanina que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. La popularidad fue tal que incluso participó en la Fiesta Nacional del Sol, uno de los eventos más importantes de San Juan, compartiendo escenario con las principales autoridades provinciales.

Un humor que cruza fronteras

Además de interpretar distintos personajes, Mauricio Nozica desarrolla un humor basado en anécdotas cotidianas, imitaciones y situaciones con las que miles de personas se sienten identificadas.

Su versatilidad también le permitió llevar su trabajo más allá del público argentino: realiza contenido y espectáculos tanto en español como en alemán, consolidando una propuesta artística que conecta con audiencias de diferentes culturas.

Mauricio Nozica vuelve a la Argentina con una gira nacional

Tras consolidar su carrera desde Europa, Mauricio Nozica regresa a la Argentina para reencontrarse con su público en una gira que recorrerá distintas ciudades del país.

El tour tendrá una de sus presentaciones más importantes en la Ciudad de Buenos Aires (5 de septiembre en el Teatro Chacarerean, entradas en Plateanet) y marcará un nuevo capítulo para un artista que decidió abandonar las certezas de una exitosa carrera profesional para apostar por aquello que realmente lo apasionaba.

Hoy, “El Yarco” demuestra que cambiar de rumbo también puede convertirse en el comienzo de una gran historia.