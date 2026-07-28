A diez años del histórico América Latina Olé Tour de los Rolling Stones y tras el lanzamiento de “Foreign Tongues”, Ronnie Wood confirmó su regreso a la Argentina con un espectáculo muy especial. El legendario guitarrista británico llegará al Movistar Arena el próximo 6 de noviembre para presentar FEARLESS: Anthology 1965–2025, un recorrido por seis décadas de trayectoria.

El concierto marcará el primer show solista de Ronnie Wood en Argentina, acompañado por Ronnie Wood & His Band, y contará con la participación especial de la cantante irlandesa Imelda May.

Entradas para Ronnie Wood en Argentina: preventa, venta general y precios

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de movistararena.com.ar.

Preventa exclusiva Santander Visa: comenzó el martes 28 de julio a las 10:00, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés .

Venta general: desde el miércoles 29 de julio a las 10:00, con todos los medios de pago.

Precios: desde $95.000, más costo por servicio.

FEARLESS: Anthology 1965–2025, un viaje por toda la carrera de Ronnie Wood

El espectáculo estará centrado en FEARLESS: Anthology 1965–2025, la colección de 38 canciones que recorre toda la carrera del músico, desde sus comienzos en los clubes de Londres hasta convertirse en uno de los guitarristas más influyentes del rock.

El repertorio incluye material de sus distintas etapas en The Birds, The Creation, The Jeff Beck Group, Faces y, por supuesto, de su histórica trayectoria junto a The Rolling Stones. Además, el álbum incorpora cuatro grabaciones inéditas, entre ellas “Mother of Pearl” y una nueva versión de “A Certain Girl”, junto a Chrissie Hynde.

Ronnie Wood llega a Buenos Aires tras el lanzamiento de “Foreign Tongues”

El anuncio del tour coincide con un momento de intensa actividad artística para Wood. El pasado 10 de julio, los Rolling Stones lanzaron “Foreign Tongues”, su vigésimo quinto álbum de estudio, reafirmando la vigencia de una de las bandas más importantes de la historia del rock.

La gira de Ronnie Wood recorrerá primero Europa, con presentaciones en Austria, Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España y Portugal, antes de desembarcar en Sudamérica con fechas en Brasil, Chile y Argentina.

La relación de Ronnie Wood y los Rolling Stones con el público argentino

Los Rolling Stones mantienen un vínculo único con la Argentina. Sus visitas en 1995, 1998, 2006 y 2016 convocaron a más de 900 mil espectadores, convirtiéndose en algunos de los eventos musicales más importantes del país.

Durante el Hackney Diamonds Tour, Ronnie Wood incluso dedicó un mensaje en inglés y español a los fanáticos argentinos que viajaron para ver a la banda en Norteamérica, agradeciendo el apoyo constante de un público considerado entre los más apasionados del mundo.

Ese lazo especial tendrá un nuevo capítulo el próximo 6 de noviembre, cuando el Movistar Arena reciba por primera vez al músico en formato solista, en una noche que promete repasar seis décadas de historia del rock.

Ronnie Wood en el Movistar Arena 2026: fecha y entradas