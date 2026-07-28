Un imprevisto convirtió una recorrida por Sierra de los Padres en una historia que rápidamente se volvió viral.

Emiliano “Dibu” Martínez quedó con su camioneta atrapada en el barro mientras intentaba ayudar a un amigo y terminó siendo auxiliado por dos vecinos que, además de darle una mano, se llevaron un recuerdo inolvidable.

Todo ocurrió después de varios días de intensas lluvias, que dejaron los caminos rurales prácticamente intransitables.

Cómo fue el rescate del Dibu Martínez

Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro habían salido en moto con la ilusión de cruzarse con el arquero de la Selección argentina, quien recientemente compró un campo en la zona.

Sin embargo, cuando llegaron al lugar, encontraron dos camionetas completamente encajadas en el barro. Una de ellas pertenecía al campeón del mundo.

Video: @info7600mdp

"Ese es el Dibu, papá“, le dijo Ramiro a su padre apenas lo vio.

Ambos se acercaron para saludarlo y, tras conocer la situación, decidieron sumarse al operativo para sacar los vehículos.

Tres horas de trabajo y una charla que los sorprendió

Leonardo aportó una navaja para cortar los nudos de las lingas que utilizaban para intentar liberar las camionetas y pasó varias horas trabajando junto al arquero.

Más tarde se sumaron otros integrantes de la familia con una pala y nuevas herramientas, mientras el propio Dibu fue hasta su campo para buscar un pequeño tractor que terminó siendo clave para destrabar la situación.

En total, el rescate demandó más de tres horas.

El gesto del Dibu Martínez que emocionó a la familia

Después de lograr sacar ambas camionetas, el arquero quiso agradecerles personalmente la ayuda.

Según contó Leonardo Albarracín, Dibu Martínez les regaló una camiseta firmada y les agradeció una y otra vez por haberlo ayudado.

“Nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos”, recordó emocionado.

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Pero lo que más los sorprendió fue la sencillez del arquero.

“La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos de toda la vida”, aseguró.

Una anécdota inesperada que dejó al descubierto una faceta poco conocida del campeón del mundo y que volvió a conquistar a los fanáticos en las redes sociales.