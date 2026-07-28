Benjamín Vicuña volvió a mostrar su costado más familiar al celebrar el sexto cumpleaños de Amancio, el hijo que tuvo junto a la China Suárez. A través de sus redes sociales, el actor compartió un emotivo video del pequeño y le dedicó unas palabras llenas de amor que rápidamente despertaron la reacción de miles de seguidores.

La publicación llegó pocas horas después de que la actriz también homenajeara al niño con un álbum de fotos inéditas de su nacimiento y de distintos momentos de su infancia.

EL EMOTIVO VIDEO DE BENJAMÍN VICUÑA PARA AMANCIO

En el video publicado en Instagram se puede ver a Benjamín Vicuña conversando con Amancio mientras ambos viajan en el auto. Con ternura, el actor le pregunta: “¿Eres un niño feliz? ¿Sabes que te amo con toda mi alma?”.

Desde el asiento trasero, el pequeño responde con sonrisas, gestos de cariño y divertidas muecas, protagonizando una escena que conmovió a los fanáticos del actor.

Junto a las imágenes, Vicuña escribió un extenso mensaje dedicado a su hijo: “Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado. Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio”.

Crédito: Instagram

EL COMENTARIO DE BAUTISTA VICUÑA QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Entre los cientos de mensajes que recibió la publicación, hubo uno que llamó especialmente la atención. Bautista Vicuña, el hijo mayor del actor y Pampita, dejó un comentario dedicado a su hermano menor.

“Cada vez más parecido a mi yo de niño”, escribió el joven de 18 años, una frase que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la familia y sumó cientos de “Me gusta”.