Danelik, una de las participantes más comentadas de Gran Hermano Generación Dorada, atraviesa un gran momento personal.

Por un lado, celebró el reencuentro con Brian Sarmiento tras la segunda eliminación del exfutbolista del reality. Por otro, se mostró feliz con el resultado de una importante transformación estética que modificó notablemente sus rasgos faciales.

La influencer trans oriunda de Tucumán compartió en sus redes sociales un video en el que mostró el antes, durante y después del procedimiento, que incluyó un Foxy Eyes con hilos tensores y un retoque en los labios.

Danelik: “Me hice un tratamiento para parecerme a Megan Fox”

A través de TikTok, Danelik sorprendió a sus seguidores al reaparecer luego de varios días de ausencia y revelar el motivo.

“¿No me ven algo raro en la cara? Me reporto después de 4 días porque estuve desaparecida. Estuve con mi marido y me hice un tratamiento en la cara para parecerme a Megan Fox”, bromeó la influencer.

El impactante cambio de rostro de Danelik de Gran Hermano

Luego explicó en detalle qué cambios realizó en su rostro: “Me hice un Foxy Eyes de mujer, me hice la mirada de gatito. Me tiré todo esto para atrás. Y me ven la trucha dura porque me puse un poquito de labios”.

Así fue la intervención estética de Danelik

En otro video publicado en Instagram, la ex Gran Hermano mostró el paso a paso del procedimiento realizado por una especialista y no ocultó sus nervios antes de comenzar.

“Acompáñenme a hacer unas toqueteadas en la cara. Me estoy por hacer los labios y un Foxy Eyes con hilos tensores. Esto me va a doler un montón, pero vamos a vivir la experiencia juntos”, anticipó Danelik.

Las imágenes mostraron el momento en que le aplicaron anestesia y posteriormente la colocación de los hilos tensores para levantar la zona de los ojos y las cejas, una técnica estética que busca lograr una mirada más rasgada y definida.

Así fue la intervención estética de Danelik

Tras la intervención, Danelik compartió sus primeras sensaciones y se mostró conforme con el resultado.

“Así es como quedé. No puedo hacer muchos gestos porque me tira y me duele. Hasta ahora me encanta el resultado”, detalló.

Sin embargo, la influencer dejó en claro que no descarta seguir realizando cambios en su imagen: “Creo que me voy a operar la nariz”.