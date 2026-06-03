En las últimas horas, Danelik, ex participante de Gran Hermano Generación Dorada, se convirtió en tendencia luego de compartir un video en TikTok en el que aparece llorando al agradecer el apoyo de sus seguidores.

La influencer trans tucumana se mostró profundamente conmovida por la movilización que realizaron sus fanáticos para pedir su regreso a la casa más famosa del país.

Por qué Danelik lloró desconsolada después de la decisión de Gran Hermano

“Me hacen estallar. Muchas gracias por todo el apoyo. Ustedes hacen todas estas cosas, lo hacen visible y tienen ganas de que yo vuelva”, expresó entre lágrimas.

Y agregó: “Estuvieron haciendo tendencia en X. Eso me conmueve un montón, que se sigan moviendo por mí”.

Por qué lloró Danelik

Durante las primeras horas del 2 de junio, los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada impulsaron una intensa campaña en redes sociales para que Danelik reingresara al reality.

La expectativa creció luego de que Santiago del Moro anunciara el ingreso de una nueva participante, tras el abandono de Gladys “La Bomba” Tucumana y la expulsión de Lola Tomaszeuski.

Muchos fanáticos imaginaron que la elegida sería Danelik, una de las jugadoras más queridas por parte del público. Sin embargo, la producción de Telefe optó por sumar a una nueva figura al juego: Alejandra Majluf.

La noticia generó decepción entre sus seguidores, que rápidamente salieron a respaldarla en las redes.

“Ojalá que vuelva Danelik, siempre estamos apoyándote y merecés volver”, escribió una usuaria. Otro fan comentó: “Vamos a etiquetar todos a Gran Hermano, ella merece su Golden Ticket”. También se multiplicaron mensajes como “Te amamos” y “Dane, te amo. Se me hace muy injusto que no hayas entrado todavía”.

Lo cierto es que el reciente regreso de Brian Sarmiento gracias al Golden Ticket, luego de haber sido eliminado por el público, despertó fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera de la casa. Para evitar una nueva polémica, la producción decidió no habilitar otro reingreso y Danelik quedó afuera del juego.

De esta manera, la influencer tampoco podrá continuar dentro de la casa la historia de amor que había comenzado con el exfutbolista, uno de los vínculos que más interés había despertado entre los seguidores del reality.