Apenas salió de Gran Hermano: Generación Dorada, Danelik Galazan protagonizó un fogoso reencuentro con Brian Sarmiento que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

La última eliminada del reality de Telefe volvió a ver a Brian y lo primero que hizo fue darle un fuerte abrazo. Después llegaron los besos apasionados y finalmente una cita íntima en el hotel donde ella debió cumplir con el aislamiento obligatorio tras abandonar la casa.

Desde la habitación, la parejita grabó varios videos divertidos para sus seguidores, pero hubo uno que llamó especialmente la atención por el nivel de química que mostraron frente a cámara.

Foto: Captura de video de X (@porqueTTarg)

Los jóvenes se filmaron bailando el tema “Ponte ponte” y el challenge terminó de la manera más picante: Danelik se dio vuelta y le comió la boca a Brian, mientras él le apretó la cola, en una escena que revolucionó las redes.

El acercamiento entre ambos ya venía dando que hablar dentro y fuera de la casa, pero este video terminó de confirmar que la relación sigue más caliente que nunca.

¡Están a full!

Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano (Foto: Telefe)

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DANELIK HABLÓ DE SU ROMANCE CON BRIAN SARMIENTO TRAS SALIR DE GRAN HERMANO: “ME DA MIEDO ENAMORARME”

Tras convertirse en una de las jugadoras más polémicas de esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada, Danelik Galazan reapareció en televisión y habló sin filtro sobre su experiencia dentro de la casa, sus errores en el juego y el vínculo especial que construyó con Brian Sarmiento.

La influencer estuvo en Cortá por Lozano, donde repasó las internas del reality y sorprendió al mostrarse mucho más reflexiva que durante sus últimas semanas dentro de la competencia: “Cuando empecé a levantar el perfil fue cuando sentí que me tenía que hacer la confrontativa, me dejé llevar por eso”, reconoció al analizar el cambio de actitud que tuvo dentro de la casa.

Además, explicó que sintió presión por generar contenido y destacarse frente a las cámaras: “A lo mejor estaba muy tranquila, y si la casa me pedía que esté más confrontativa no sabía que me podía jugar en contra”, admitió.

El íntimo susurro al oído de Brian Sarmiento a Danelik antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

Pero el momento más explosivo de la entrevista llegó cuando habló de Brian, con quien protagonizó escenas románticas que rápidamente se viralizaron en redes sociales: “Yo quería salir para ver mis tapes con Brian, estoy fascinada, son re lindos”, confesó entre risas.

Además, dejó abierta la puerta a una relación fuera de la casa: “Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros”, deslizó misteriosa.

“Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros“.

Finalmente, Danelik se mostró vulnerable al hablar del amor y sorprendió con una confesión muy íntima: “Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, aseguró emocionada.

“Me encanta mi pareja con Brian, esta es la tercera vez que me enamoro”, cerró, dejando en claro que el vínculo con el exfutbolista podría continuar lejos de las cámaras.