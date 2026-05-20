La Delio Valdez confirmó su esperada Gira de Teatros 2026 y anunció su regreso al emblemático Teatro Gran Rex el próximo sábado 22 de agosto.
Además del concierto en Buenos Aires, la banda ya confirmó nuevas fechas en distintas ciudades del país. En paralelo, La Delio Valdez continúa expandiendo su proyección internacional con shows confirmados en:
- 19 de junio – Rosario, Santa Fe – Cumbión del Paraná
- 26 de junio – Lima, Perú – Sargento Pimienta
- 28 de junio – Oxapampa, Perú – Festival Selvámonos
- 3 de julio – Bogotá, Colombia – Teatro Colsubsidio (Festival Cumbia Dinamita)
- 3 de julio – Santiago de Chile, Chile – Cúpula Parque O’Higgins
- 16 de julio – Lugano, Suiza – LongLake Festival
- 17 de julio – Hamburgo, Alemania – Fabrik
- 20 de julio – Berlín, Alemania – Columbia Theater
- 22 de julio – Colonia, Alemania – Die Kantine
- 24 de julio – Le Thoronet, Francia – Festival Les Nuits Blanches
- 25 de julio – París, Francia – Cabaret Sauvage
- 29 de julio – Barcelona, España – Razzmatazz
- 30 de julio – Madrid, España – Sala But
- 8 de agosto – Santa Cruz de La Palma, España – Los 40 Capital Pop
- 22 de agosto – CABA, Buenos Aires – Teatro Gran Rex
- 19 de septiembre – Junín, Buenos Aires – Teatro San Carlos
- 25 de septiembre – Mendoza – Arena Maipú
- 26 de septiembre – General Alvear, Mendoza – Fiesta de la Cerveza