En plena efervescencia por la entrega de los Martín Fierro 2026, Luis Ventura no se guardó nada y confesó que eligió a Wanda Nara como Mejor conductora en la gala más importante de la televisión argentina. El periodista defendió su decisión frente a las críticas y le puso el pecho a las balas.

“Yo la voté a Wanda Nara. Respeto las críticas, pero yo la voté. La voté porque me dio la impresión que Wanda se reinventó”, lanzó Ventura en el ciclo de Toti Pasman por Radio La Red, dejando en claro que su elección no fue casual.

Fotos: Movilpress

El presidente de APTRA fue contundente al explicar por qué se inclinó por la mediática. “Es una mujer que recibió un diagnóstico médico preocupante y eso lo convirtió en trabajo. Es madre de cinco hijos. Tuvo polémicas con sus parejas. Y le ganó a todo eso”, recordó.

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Ventura remarcó que, más allá de las opiniones divididas, Wanda Nara logró imponerse en la pantalla. “Además, le guste a quien le guste, hizo el mejor rating el año pasado. Tiene elementos para ser ponderada. Ella es un ejemplo de lucha”.

De esta manera, el presidente de APTRA contradijo a Georgina Barbarossa, que este martes aseguró en su ciclo de Telefe que no irá más a la ceremonia, de la cual se marchó “enculada”. “Hace 27 años que estoy conduciendo y siento que me lo merecía. Esto es honestidad brutal. Dije: ‘Otra vez de nuevo’”, aseguró, furiosa.

Mirá lo que dijo la conductora de DDM sobre la que se alzó con el premio en la terna.

La otra conductora a la que le salió el cruce Ventura fue a Mariana Fabbiani, con quien tiene un encono también por su actitud frente al levantamiento de A la Tarde. “Fue muy fuerte para el resto de las conductoras y me incluyo, que hacemos un programa diario, en vivo, con el riesgo que implica y todo, ver que finalmente lo gana Wanda, pero no por Wanda, sino por el rol que tiene ella en el programa. Al final, Aptra valora más otras cosas”, dijo Fabbiani.

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