La consagración de Wanda Nara como Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026 sigue generando repercusiones. Luego de la gala, quien salió a cuestionar públicamente el resultado fue Fede Bal, que dejó una filosa reflexión durante una charla en Vorterix.

Aunque intentó mostrarse diplomático, el conductor dejó en claro que comparte el malestar de varios colegas y espectadores respecto a la elección de APTRA.

FEDE BAL PUSO EN DUDA EL TRIUNFO DE WANDA NARA

“Y Wanda Nara ganando como conductora, es raro”, lanzó sin vueltas Fede Bal apenas comenzó el debate en el programa.

A partir de allí, profundizó su postura y explicó que existe un sector de la televisión que no considera comparable la conducción de un reality grabado con el trabajo diario de un conductor en vivo.

“Hay gente que piensa que conducir MasterChef con un programa grabado, leyendo copetes a cámara, no sé si termina siendo conducción. Es debatible”, sostuvo.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Sus palabras rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron con su mirada mientras otros defendieron el trabajo realizado por Wanda Nara al frente del exitoso reality de Telefe.

Durante la charla en Vorterix, Fede Bal remarcó especialmente el valor de la conducción en vivo y de la improvisación diaria frente a cámara. “Hay gente que piensa que el vivo es más conducción, como lo que hacés vos, Guille. Hay algo ahí de lo instantáneo, de la creatividad, del conductor de programas diarios en vivo”, comentó.

Además, recordó que en la categoría había otras figuras muy reconocidas y deslizó que la elección estuvo atravesada por el fuerte vínculo entre Telefe y la mediática. “Había muchas nominadas también a la par, y bueno, se lo dan a Wanda. Wanda es una figura muy querida por Telefe”, afirmó.

EL DEBATE QUE DEJÓ EL MARTÍN FIERRO 2026

Lejos de atacar directamente a la empresaria, el actor aclaró que respeta la decisión de APTRA, aunque reconoció que el resultado dejó descontento en parte del ambiente artístico y televisivo. “Telefe transmite el evento hace varios años y, bueno, es su pensamiento también. Hay que respetarlo, pero estaban muchos enojados con eso. Como que no compartían”, cerró.