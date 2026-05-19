Wanda Nara llegó a los Martín Fierro 2026 con una cámara filmadora en la mano con la que fue grabando cada momento desde que salió de su casa hasta llegar al Hotel Hilton, así como también sus ida y vuelta con sus compañeros de mesa en la ceremonia.

La mediática, que estuvo nominada en la terna a mejor conductora y que se llevó el premio a su casa, sorprendió en toda la grabación con un guiño a L-Gante, su expareja, al escuchar y cantar una de sus canciones en el auto mientras iba camino al evento.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

En la filmación también mostró varios ida y vuelta con Maxi López, Ian Lucas y la Reini, con quienes estaba sentada en la misma mesa. Cuando le pidió al exfutbolista que cuente su look, este sorprendió al decir “estoy para casarme”. De esta manera, Wanda dejó en claro su buena onda con sus exparejas.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE MARTÍN MIGUELES

En medio de la charla, también le preguntaron cómo acompaña a Martín Migueles en la causa judicial que enfrenta actualmente y Wanda Nara fue contundente: “No me meto en los problemas penales ni de mis novios, exnovios, ni de mis amigos, bastante tengo con mi situación legal, cada uno tiene que defender su situación y yo no tengo nada que ver".

Wanda Nara habló en Puro Show tras su salida del Hotel Hilton post Martín Fierro 2026 (Foto: captura de eltrece).

Sobre cómo esta su situación legal con Mauro Icardi, la conductora aclaró: “Mis cosas están muy bien, me estoy ocupando, estuve en la embajada turca con Ana (Rosenfeld)”, explicó dejando en claro que está enfocada en resolver sus propios temas legales.

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