En medio del escándalo por su separación de Wanda Nara, Martín Migueles fue embargado por la Justicia junto con 35 agencias de cambio por la cifra de 865 millones de dólares en una causa ajena a la de SIRA, que se dio a conocer como “rulo financiero”.

La noticia la dio Rodrigo Alegre en TN Central, quien recordó que “había agencias de cambio que inyectaban pesos en el mercado durante el Gobierno de Alberto Fernández, en el 2023” y que la cifra había alcanzado la cifra de 14 mil millones de pesos.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @naiaravecchio)

“Lo hacían personas que no tenían capacidad económica y no se sabe el origen de ese dinero”, recalcó el periodista, que agregó que “para justificar esa cantidad de dinero que ingresaba a las agencias de cambio, hacían contratos de préstamo de dinero ficcionados con firmas de personas y escribanos”.

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“Esas agencias con contrato decían que tenían personas que querían comprar sus 200 dólares legales. Las agencias le daban esa plata a ‘mayoristas de dólar’, iban al Banco BCT y le compraban dólar oficial al Banco Central. Ese dólar entraba a las casas de cambio y se inyectaban en el mercado paralelo como dólar blue y en el medio obtenían ganancias. La gente no existía, claramente”, explicó.

Alegre contó que las agencias conseguían firmas de personas a las que les ofrecían parte de las ganancias y así podían extraer dólares del Banco Central con contratos basados solamente en la confianza en esas agencias, hasta que un allanamiento de la jueza María Servini dejó al descubierto esta operatoria.

Wanda Nara y Martín Migueles. Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“¡Las hizo todas Migueles! En un año y medio cometió todos los delitos que pudo”, comentó Franco Mercuriali. “Ella dice que no”, señaló Sofía Kotler, que recordó que la mediática aseguró que “se lo había presentado una amiga”.

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