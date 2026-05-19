Georgina Barbarossa se fue con las manos vacías de los Premios Martín Fierro 2026. No ganó como Mejor Labor en Conducción Femenina y tampoco A la Barbarossa logró imponerse en su categoría.

Lejos de dejar pasar el trago amargo, la conductora expresó en vivo su enojo y sorprendió al admitir que no le pareció justo que Wanda Nara se consagrara como Mejor Conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity.

Georgina Barbarossa se fue enojada de los Martín Fierro 2026 (foto de Movilpress)

Por qué Georgina Barbarossa se fue enojada de los Martín Fierro 2026

“Cuando llegué a casa, estaba medio enculada por no haber ganado el premio”, dijo Georgina, sin filtros.

Mariana Brey rápidamente le preguntó: “¿Cuál deseabas más: el de conductora o el del programa?”.

Y obtuvo una contundente respuesta: “Honestidad brutal: el de conductora. Vero Lozano ganó con el programa y está perfecto, entonces dije: ‘Me van a dar el de conductora’”.

“¿No te gustó que lo ganara Wanda?”, le retrucó la panelista de A la Barbarossa.

Y Georgina fue categórica: “¡No! Hace 27 años que estoy conduciendo y siento que me lo merecía. Esto es honestidad brutal. Dije: ‘Otra vez de nuevo’”.

Moria Casán reveló qué le dijo al oído a Georgina Barbarossa y emocionó a todos (captura de eltrece)

GEORGINA BARBAROSSA Y MORIA CASÁN, EMOTIVO REENCUENTRO EN LOS MARTÍN FIERRO

Pese a que ambas perdieron en el rubro de conducción femenina, Georgina Barbarossa y Moria Casán protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de Aptra, junto a Carmen Barbieri.

Las tres figuras del espectáculo subieron al escenario e intercambiaron palabras de afecto al oído. Las más esperadas fueron las que la One le dedicó a Barbarossa, tras años de distanciamiento.

“Perdón si te lastimé. Te honro y te quiero mucho”, fueron las palabras que Casán le dijo al oído a su colega.

Y Georgina reveló, conmovida: “Me conmovió. Yo le dije: ‘Me vas a hacer llorar’. Y ella me dijo: ‘Si querés llorar, llorá’. Ahí desdramatizamos un poquito”.

“Cuando volví a la mesa, estaba conmovida porque creo que fue un lindo momento para nosotras, fundamentalmente para ella y para mí”, agregó Barbarossa.

Sin embargo, también dejó en claro que todavía hay heridas que no terminan de sanar: “Pero tuvo esos dos momentos en los que dije: ‘Hasta acá, esto no lo perdono’. Pero en su momento nos reíamos mucho. Yo iba a la casa y me reía mucho. Por lo menos nos saludamos”.

El final de la amistad ocurrió cuando Moria Casán tuvo desafortunadas declaraciones tras la muerte de Miguel “El Vasco” Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa. Aunque luego pidió disculpas, la conductora nunca pudo olvidar del todo aquellas palabras, ya que la One vinculó al Vasco con las adicciones y eso provocó un quiebre definitivo entre ambas.