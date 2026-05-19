Los Martín Fierro 2026 dejaron uno de los momentos más emotivos de la noche con la reconciliación entre Georgina Barbarossa y Moria Casán, quienes se abrazaron públicamente tras años de distanciamiento.

Después de que la One revelara en su programa que le pidió disculpas al oído a Georgina durante la gala de Aptra, la conductora de A la Barbarossa habló al respecto y contó cómo vivió ese acercamiento.

Todo comenzó cuando Pía Shaw le comentó al aire las declaraciones de Moria: “Moria contó en su programa la frase que te dijo: ‘Sorry si te lastimé’. Eso fue lo que te dijo al oído”.

Sin dudarlo, Georgina aclaró: “No dijo ‘sorry’, dijo ‘perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho’”.

Conmovida por la situación, Eliana Guercio intervino y expresó: “Ahí te das cuenta de que lo dijo de corazón, sino no lo diría ahora públicamente”.

Entonces, Georgina explicó por qué en un principio prefirió no revelar el contenido de la charla íntima que tuvo con Casán: “Yo no dije que me pidió disculpas porque si no parezco una despechada. ‘Sí, vino y me pidió perdón’”.

Qué dijo Georgina Barbarossa tras el emotivo reencuentro con Moria Casán después de años de distanciamiento (captura de Telefe)

QUÉ SINTIÓ GEORGINA BARBAROSSA TRAS SU REENCUENTRO CON MORIA CASÁN

“Me conmovió. Yo le dije: ‘Me vas a hacer llorar’. Y ella me dijo: ‘Si querés llorar, llorá’. Ahí desdramatizamos un poquito”, reconoció la conductora.

“Cuando volví a la mesa, estaba conmovida porque creo que fue un lindo momento para nosotras, fundamentalmente para ella y para mí”, continuó.

Luego recordó los años de amistad que compartió con Moria antes de la fuerte pelea que las distanció: “Nosotras nos queríamos mucho. Trabajábamos mucho y éramos muy compañeras. Nos reíamos mucho. Ella es una excelente profesional. Es una profesional del carajo”.

Sin embargo, también dejó en claro que todavía hay heridas que no terminan de sanar: “Pero tuvo esos dos momentos en los que dije ‘hasta acá, esto no lo perdono’. Pero en su momento nos reíamos mucho. Yo iba a la casa y me reía mucho. Por lo menos nos saludamos”.

El final de la amistad ocurrió cuando Moria Casán tuvo desafortunadas declaraciones tras la muerte de Miguel “El Vasco” Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa. Aunque luego pidió disculpas, la conductora nunca pudo olvidar del todo aquellas palabras, ya que la One vinculó al Vasco con las adicciones y eso provocó un quiebre definitivo entre ambas.