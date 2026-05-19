La noche de los Premios Martín Fierro 2026 dejó uno de sus momentos más emotivos y comentados cuando Gimena Accardi se consagró como Mejor actriz protagónica en ficción por su trabajo en La voz ausente.

La reacción de la actriz al escuchar su nombre no tardó en viralizarse en redes sociales y se convirtió en uno de los clips más compartidos de la ceremonia.

Visiblemente emocionada, Gime se llevó las manos al rostro, abrazó a sus compañeros y subió al escenario entre lágrimas y sonrisas. El público presente en el salón del Hilton la ovacionó mientras ella levantaba orgullosa la estatuilla dorada, protagonizando una de las postales más celebradas de la gala.

Pero además de su triunfo actoral, Accardi también deslumbró con uno de los looks más impactantes de toda la alfombra roja.

El espectacular look “Old Hollywood” de Gimena Accardi en los Martín Fierro 2026

La actriz apostó por un sofisticado vestido strapless bicolor en tonos off-white y negro, diseñado especialmente por Valentina Schuchner. La pieza, confeccionada en mikado y shantung de seda, combinó minimalismo, estructura y dramatismo couture.

El diseño llamó la atención por sus referencias directas al glamour del Hollywood clásico de los años 50, reinterpretado desde una mirada moderna y elegante. El contraste negro en el escote y la quilla aportó profundidad visual y reforzó el efecto escultórico de la silueta.

Gimena Accardi (Foto: Movilpress)

La silueta strapless —una de las grandes tendencias de las alfombras internacionales este año— potenció el porte refinado de la actriz y terminó de consolidarla como una de las mejores vestidas de la noche.

El estilismo se completó con joyas de Jean Pierre: collar, anillo y aros de oro blanco con brillantes y baguettes. En cuanto al beauty look, el maquillaje estuvo a cargo de Vero Fioravanti, el peinado fue realizado por Magui Beyfeld y el styling general llevó la firma de Mariano Radetich.

Video: Ciudad Magazine

El video viral de la reacción de Gime Accardi

En redes sociales, el momento exacto en el que anunciaron su nombre explotó rápidamente entre los usuarios.

Muchos destacaron la emoción genuina de la actriz y celebraron el reconocimiento por su trabajo en La voz ausente, una de las ficciones más comentadas del último año, en la que comparte elenco con Benjamín Vicuña.