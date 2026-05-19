Benjamín Vicuña protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en los Martín Fierro 2026 cuando se anunció que Luciano Cáceres se quedó con el premio a Mejor Actor.

La reacción del actor chileno quedó registrada en un video exclusivo de Ciudad y rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del evento.

Vicuña estaba nominado por su trabajo en una de las ficciones más destacadas del año y su nombre sonaba fuerte entre los candidatos. Sin embargo, finalmente el galardón fue para Luciano Cáceres, quien se mostró emocionado al subir al escenario para recibir la estatuilla.

Luciano Cáceres (Foto: Movilpress)

Lejos de mostrarse incómodo, Benjamín tuvo una actitud elegante y relajada tras escuchar el resultado. En las imágenes exclusivas se lo puede ver aplaudiendo, saludando afectuosamente al ganador y compartiendo abrazos con colegas de su mesa, en una reacción que no pasó desapercibida.

El gesto del actor generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su buena predisposición y el clima de compañerismo que se vivió durante la ceremonia.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

La categoría de Mejor Actor fue una de las más competitivas de la noche y mantuvo la expectativa hasta el último segundo. Finalmente, Luciano Cáceres logró imponerse y celebró el reconocimiento frente a todos sus colegas.

Video: Ciudad Magazine

El gesto de Benjamín Vicuña que llamó la atención tras perder el Martín Fierro

En el video exclusivo de Ciudad se observa cómo Benjamín Vicuña reaccionó apenas se anunció el nombre del ganador. El actor sonrió, se levantó y fue saludado y abrazado por varias personas presentes, mientras su colega se alzaba con el premio.

Video: Ciudad Magazine