El clima de fiesta de los premios Martín Fierro se vio empañado por las fuertes repercusiones y el visible malestar en el entorno de Georgina Barbarossa. Tras perder en su terna contra Wanda Nara, la cámara captó el momento en el que la decepción se transformó en una acusación directa.

Cuando la mediática fue anunciada como la gran ganadora, la transmisión oficial enfocó la mesa de la conductora de “A la Barbarossa”. En ese instante, mientras Georgina intentaba mantener la sonrisa , su hijo hizo un gesto negativo con el dedo y cruzó sus brazos de manera tajante, sumándose a las opiniones que tildaban la resolución de la entidad como una verdadera injusticia.

LA FURIA DE GEORGINA BARBAROSSA CON APTRA

Crédito: X

Allegados a la producción del programa expresaron que sienten que “ayer era la noche para ganar”, sobre todo teniendo en cuenta el enorme esfuerzo diario y que la actriz lleva más de 26 años conduciendo en la televisión argentina con un éxito indiscutible.

El video del picante momento comenzó a viralizarse en X (ex Twitter) yTikTok, donde los usuarios, alimentan una polémica que promete sumar nuevos capítulos y declaraciones cruzadas durante los programas de la tarde.