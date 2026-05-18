Tras convertirse en una de las jugadoras más polémicas de esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada, Danelik Galazan reapareció en televisión y habló sin filtro sobre su experiencia dentro de la casa, sus errores en el juego y el vínculo especial que construyó con Brian Sarmiento.

La influencer estuvo en Cortá por Lozano, donde repasó las internas del reality y sorprendió al mostrarse mucho más reflexiva que durante sus últimas semanas dentro de la competencia: “Cuando empecé a levantar el perfil fue cuando sentí que me tenía que hacer la confrontativa, me dejé llevar por eso”, reconoció al analizar el cambio de actitud que tuvo dentro de la casa.

Además, explicó que sintió presión por generar contenido y destacarse frente a las cámaras: “A lo mejor estaba muy tranquila, y si la casa me pedía que esté más confrontativa no sabía que me podía jugar en contra”, admitió.

El íntimo susurro al oído de Brian Sarmiento a Danelik antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

Pero el momento más explosivo de la entrevista llegó cuando habló de Brian, con quien protagonizó escenas románticas que rápidamente se viralizaron en redes sociales: “Yo quería salir para ver mis tapes con Brian, estoy fascinada, son re lindos”, confesó entre risas.

Además, dejó abierta la puerta a una relación fuera de la casa: “Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros”, deslizó misteriosa.

“Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros“.

Finalmente, Danelik se mostró vulnerable al hablar del amor y sorprendió con una confesión muy íntima: “Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, aseguró emocionada.

“Me encanta mi pareja con Brian, esta es la tercera vez que me enamoro”, cerró, dejando en claro que el vínculo con el exfutbolista podría continuar lejos de las cámaras.

“Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”.

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BOMBAZO EN GRAN HERMANO: LOS POLÉMICOS FAMOSOS QUE PODRÍAN ENTRAR AL REPECHAJE Y REVOLUCIONAR LA CASA

Gran Hermano: Generación Dorada vuelve a quedar en el centro de la escena por las explosivas incorporaciones que podrían cambiar el juego por completo. En Intrusos dieron detalles del supuesto listado de famosos que analiza la producción para el repechaje y las futuras entradas especiales a la casa más famosa del país.

Daniel Ambrosino sorprendió al revelar algunos de los nombres que ya estarían dando vueltas en producción: “Hay mucha información dando vuelta al respecto, pero hay también un listado tentativo de personas que podrían llegar a entrar nuevamente a la casa de Gran Hermano”, explicó.

Entre los candidatos más fuertes mencionó a “Pablo Heredia, que fue un histórico de Gran Hermano”, además de Charlotte Caniggia, una de las figuras más mediáticas y polémicas del espectáculo.

Pero una de las posibles incorporaciones que más entusiasmo generó en el panel fue la de Andrea Rincón: “Fue una de las más llamativas dentro de la casa. Y, aparte, es muy guerrera. Sería bueno para esta casa”, destacaron.

Otro de los nombres que apareció fue el de Brian Lanzelotta, señalado como “uno de los grandes candidatos” para volver al reality. Mientras tanto, también se habló de la posible entrada de Carminia Masi y de Gisela “Yipio” Pintos, la participante que abandonó el juego por problemas familiares.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@yipio)

Sin embargo, el gran bombazo llegó cuando revelaron quién tendría el famoso Golden Ticket: “Sería para la gran Andrea del Boca”, aseguraron al aire. Según contaron, la negociación económica habría sido histórica. “Consiguieron el cachet más alto de la historia de Gran Hermano en la Argentina”, afirmaron, dejando en claro el enorme esfuerzo de la producción para convencer a la actriz.

Además, deslizaron que podría existir un “dos por uno” junto a su hija Anna del Boca, aunque por ahora la idea principal sería que ingrese Andrea sola: “Hasta ahora me gustaría que entren las dos”, cerraron en el panel.