Tras su salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Brian Sarmiento habló sin filtros sobre uno de los vínculos más comentados del programa: su cercanía con Danelik Galazan.
En una charla en el streaming La Cumbre, el exparticipante se mostró sincero y desarmó cualquier versión de juego o estrategia: “Me decían ‘es una chica trans’. Y Danelik se maquillaba, era una chica”, comenzó explicando sobre cómo percibía a su compañera dentro de la casa.
Cuando le preguntaron directamente si se había enamorado o si le había gustado, no esquivó la respuesta y dejó ver la intensidad del vínculo: “Me levantaba y lo único que quería… encima dormía dos horas más ella… era que se despierte porque ella me hacía reír, me hipnotizaba cómo era su personalidad”.
“Ella en un momento me plantea algo, porque obviamente estás en una cama, a los besos, a los roces… y yo en todo momento era como que iba hasta que ella me dé el lugar”, agregó.
En ese sentido, reveló una charla íntima que marcó un límite claro en la relación: “Y en una me agarra y me dice ‘che, Negro, mirá, disculpame, pero yo acá, por respeto a mi familia, no quiero hacer nada’“, detalló. Y cerró: ”Yo le contesté ‘Listo, gorda, no pasa nada, vamos al frente’“.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
LUANA FERNÁNDEZ CONFESÓ QUE SE SIENTE ATRAÍDA POR UNA DE SUS COMPAÑERAS DE GRAN HERMANO: “ME LA CHAPARÍA”
El paso de Luana Fernández por Gran Hermano: Generación Dorada continúa siendo explosiva. Luego de su fuerte cruce con su expareja en el Derecho a réplica, la participante sigue acumulando capítulos inesperados. Y esta vez, la sorpresa llegó con una confesión tan directa como picante.
En un momento de relajación dentro del espacio de streaming del programa, Luana dejó al descubierto un sentimiento que, hasta ahora, había mantenido en secreto: “Me la chaparía a Titi”, dijo sin filtro. La confesión sobre su atracción por su compañera Catalina “Titi” Tcherkaski fue tan espontánea como reveladora: “Siento como una mínima atracción por Titi, es muy loco”, admitió, dejando claro que se trata de algo que ni ella misma termina de comprender.
Sin embargo, lejos de quedárselo solo para ella, Luana profundizó más: “Me llama la atención, si sigo estando acá mucho tiempo más le termino declarando lo que siento”, expresó. Y siguió: “No sé si me enamoraría, porque nunca me enamoré de una mujer, pero creo que podría haber algo ahí entre Titi y yo”.
“Más allá de que hay veces que no la soporto, la miro y digo ‘me la chaparía a Titi’”, afirmó. Y cerró, sin vueltas: “Si sigo acá no sé qué va a pasar, creo que hasta podría dormir con Titi”.