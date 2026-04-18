Las ganas que se tienen Brian Sarmiento y Danelik Star son evidentes, y por más que la pareja había dado el consentimiento para intimar, la situación volvió a frustrarse.

Entregados al deseo en la cama con la habitación vacía, pero las luces encendidas, la voz de Gran Hermano Generación Dorada se activó para recordarles que debíán enfatizar la voluntad propia ante cámara.

“No hicimos nada”, se quejó entre risas el futbolista retirado.

Danelik Star y Brian Sarmiento coquetearon en la cocina de Gran Hermano.

En otro momento, Brian provocó a Danielik: “Te comería a vos, pero no puedo”.

Pero la réplica de la tucumana fue doblando la apuesta: “Sí podés comerme, pero no te vas a llenar. Te vas a quedar con más hambre, porque vas a querer repetir una y otra vez”.

El climax y el pan de ajo

Con ese alboroto hormonal todo continuó en la cama, donde a oscuras expresaron su consentimiento, pero no contaban con que Martín Rodríguez aparecería en el cuarto en dos ocasiones para arruinar todo.

Danelik Star y Brian Sarmiento en Gran Hermano.

Primero ofreciendo “pan de ajo” a quienes descansaban, y luego solo abriendo la puerta y dejando entrar la luz.

Para terminar de cortar el climax, Emanuel Di Gioia tuvo un exabrupto intestinal, por lo que Brian Sarmiento y Danelik Star explotaron de risa y se resignaron.