El paso de Brian Sarmiento por Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo cargado de polémica. En las últimas horas, el participante volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar una situación que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Según se pudo ver en las imágenes que circularon, el exfutbolista se bajó los pantalones mientras caminaba por el jardín de la casa, dejando expuestas sus partes íntimas frente a otros participantes. La secuencia rápidamente se replicó entre los usuarios, quienes reaccionaron con risas, críticas e indignación.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites dentro del formato y generó interrogantes sobre una posible sanción por parte de la producción. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial, pero el tema ya se instaló como uno de los más comentados del día.

Foto: Captura (Telefe)

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BRIAN SARMIENTO ATENDIÓ EL TELÉFONO DE GRAN HERMANO DESNUDO Y DEJÓ A 10 PARTICIPANTES SIN UN BENEFICIO

El caos se apoderó de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una escena tan desopilante como decisiva. Brian Sarmiento salió prácticamente desnudo del baño (en marzo pasado) para atender el famoso teléfono dorado… ¡y cambió el juego por completo!

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras el teléfono sonaba, en la casa reinaba la confusión. Pero finalmente quien reaccionó y apareció corriendo desde el baño, generando carcajadas inmediatas, fue uno de los participantes más polémicos del reality de Telefe.

Ya con el teléfono en mano, la tensión subió cuando Santiago del Moro anunció la consigna: Brian debía elegir a 10 participantes que quedarían fuera de un beneficio clave: la fiesta que se lleva a cabo todos los sábados.

Foto: Captura (Telefe)

Sin demasiadas vueltas, Brian empezó a nombrar uno por uno a los compañeros que no podrán participar de la celebración el fin de semana. Ellos son: Jessica “La Maciel”, Gisela “Yipio” Pintos, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel “Manu” Ibero, Juani Car, Andrea del Boca, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Franco Poggio.

Pero lo que parecía una jugada estratégica terminó siendo un boomerang inesperado. Segundos después, llegó el giro letal: “Quien atiende el teléfono deberá elegir 10 jugadores para impedirles ir a la fiesta del sábado… y después se enterará de que él o ella tampoco podrá asistir”, reveló el conductor.

La reacción fue inmediata: “¡Brian tampoco va a la fiesta!”. Entre risas, gritos y sorpresa, el momento quedó como uno de los más insólitos de la edición. De salir apurado del baño a quedar fuera de la fiesta, todo en cuestión de segundos.