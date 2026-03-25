En una historia que sacudió a los fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro lanzó un verdadero anuncio bomba sobre el reality de Telefe que cambiará a la casa.

“Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego. ‘Abandono’”, escribió el Del Moro en un posteo que compartió en Instagram Stories, generando una ola de especulaciones entre los usuarios.

El posteo, que además confirmó la gala de nominación de hoy a las 22:15, encendió todas las alarmas dentro y fuera de la casa más famosa del país. La palabra “abandono” no pasó desapercibida y rápidamente los seguidores comenzaron a preguntarse quién será el participante que decidirá dar un paso al costado en plena competencia.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

En ese contexto, un nombre empezó a resonar con fuerza: Jenny Mavinga. Es que en las últimas horas, la jugadora se mostró especialmente sensible y visiblemente triste, dejando entrever cuánto extraña a su familia. Sus lágrimas y comentarios dentro de la casa no pasaron inadvertidos para el público, que ahora teme que sea ella quien abandone el juego.

Por el momento, desde Telefe no dieron más detalles, y todo se mantiene bajo un fuerte hermetismo. Lo cierto es que el anuncio del presentador ya cambió el clima del programa y promete una noche cargada de tensión, emociones y decisiones inesperadas.

Santiago del Moro: “Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego. ‘Abandono’“.

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LÁGRIMAS EN GRAN HERMANO: CARMIÑA LE PIDIÓ DISCULPAS EN VIVO A MAVINGA Y RECIBIÓ UNA RESPUESTA INESPERADA

En uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano: Generación Dorada, el “derecho a réplica” dejó una escena cargada de emoción, culpa y redención. Carmiña Masi tomó la palabra y, visiblemente nerviosa, se dirigió directamente a Jenny Mavinga para pedirle perdón por el comentario que desató su salida del reality de Telefe.

“Hace un buen tiempo que tengo unas cuantas palabras atragantadas y necesito decírtelas personalmente”, comenzó diciendo Carmiña, despertando la sorpresa de Mavinga. Y sin rodeos, fue al punto: “Primero que nada te quiero pedir disculpas, me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras”.

Con la voz quebrada, recordó el momento que generó la polémica: “Hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Fue algo terrible que no lo quiero volver a repetir”.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de justificarse, asumió la responsabilidad: “Me costó la salida del juego porque eso fue totalmente fuera de juego. Vos sos una mujer fuerte, yo admiro esa fortaleza. Ojalá podamos tomar un café o un mate y darnos un abrazo”.

Pero lo más impactante llegó con la respuesta de Mavinga, que sorprendió por su templanza y generosidad: “No tengo nada contra vos. Te perdoné el primer día con ese abrazo”, lanzó.

Lejos de guardar rencor, reafirmó su postura: “Te perdono de todo corazón”, atinó a decir. Y cerró, a corazón abierto: "No tengo ningún problema en tomar un café con vos cuando salga”.

¡Qué momento!