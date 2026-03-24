Graciela Alfano sorprendió al referirse a la posibilidad de sumarse a Gran Hermano: Generación Dorada, rumor que viene sonando con fuerza en los últimos días.

En una nota que dio a Intrusos, la exvedette no descartó ser parte del programa de Telefe y hasta deslizó que ya está imaginando cómo sería su paso por la casa más famosa del país: “Yo soy creativa. No sé si van a aguantar, es lo que puedo decir”, lanzó, picante, dejando entrever que su personalidad podría sacudir por completo la dinámica del juego.

Lejos de bajar el tono, Alfano redobló la apuesta y dejó una frase que encendió todas las alarmas: “Por supuesto que mi cabeza no para. Mi representante ya está empezando a negociar y es porque ya tengo ideas”.

Foto: Captura (América)

Pero eso no fue todo. La actriz dejó en claro cuál sería su objetivo dentro del programa: “Yo entro en un lugar a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer: show y rating”, cerró, sincera.

Graciela Alfano: “Yo entro en un lugar a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer: show y rating”.

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GRAN HERMANO VA POR EL GOLPE DEL AÑO: LA EXPLOSIVA FIGURA QUE PODRÍA ENTRAR Y REVOLUCIONAR LA CASA

Cuando parecía que Gran Hermano: Generación Dorada ya había mostrado todas sus cartas, apareció una bomba que puede cambiarlo todo. Según contó Ángel de Brito en LAM, una figura icónica del espectáculo estaría muy cerca de ingresar al reality de Telefe: Graciela Alfano.

“Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”, reveló el conductor, dejando en claro que las charlas están avanzadas y que el desembarco sería inminente.

La movida no sería casual: coincidiría con la salida de una participante clave: “Justo coincide con que Andrea de Boca (que está fuera de la casa por un tema de salud y no se sabe si va a volver) estaría saliendo”, deslizó, alimentando aún más las especulaciones.

Foto: Instagram (@iconoalfano)

Sobre cómo se dio la negociación, De Brito fue directo y sin vueltas: “Ella escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica, es lo único que importa”,siguió, dando a entender que el acuerdo está más cerca de lo que parece.

Ángel de Brito: “Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”.

“Conociendo a la Alfano, que va por todo, va a querer quedarse y va a querer jugar. La mitad de la casa la va a odiar y la mitad se la va a querer”, cerraron en el ciclo de América.

¿Entrará Graciela Alfano a Gran Hermano: Generación Dorada?