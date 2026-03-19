La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se conociera que debió abandonar momentáneamente la casa en ambulancia. Sin embargo, horas más tarde, se confirmó su reingreso al reality, lo que generó aún más dudas sobre lo ocurrido.

Según informó Daniel Ambrosino en Intrusos, la salida de la actriz estuvo vinculada, en principio, a un problema de salud. “Están sacando a Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano, la salida fue en ambulancia, es momentánea”, detalló el periodista pasado el medio día.

Andrea del Boca hablando con sus compañeros de Gran Hermano sobre su salud antes de que la saquen de la casa (Foto: X/@espiandoOficial)

POR QUÉ SACARON A ANDREA DEL BOCA DE GRAN HERMANO

De acuerdo a la información brindada, la actriz habría sido evaluada por tres médicos distintos tras presentar complicaciones que podrían estar relacionadas con hipertensión y un problema estomacal. Esto obligó a realizarle estudios fuera del reality.

En la misma línea, Laura Ubfal confirmó que la situación estaba directamente vinculada a su estado de salud. Incluso, dentro de la casa, la propia Del Boca habría reconocido que los resultados médicos “no le dieron bien”.

Andrea del Boca salió de Gran Hermano por su salud (Foto: X/@laubfal)

Horas después, desde las redes oficiales del programa difundieron un comunicado en el que explicaron que, siguiendo el protocolo del reality, la participante fue trasladada a una clínica para ser evaluada, tal como ocurrió anteriormente con otra concursante.

El comunicado de Andrea del Boca sobre la salida de la casa de Gran Hermano (Foto: redes sociales GH).

LA VERSIÓN JUDICIAL QUE RODEA LA SALIDA DE ANDREA DEL BOCA

Más allá de la cuestión médica, Daniel Ambrosino también reveló otra posible causa detrás de la salida temporal de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano: un tema judicial. Según explicó, la actriz podría haber recibido una notificación vinculada a la causa de Mamá Corazón.

En ese contexto, la fiscal Fabiana León habría apelado el fallo en el que Del Boca fue absuelta, lo que podría derivar en una nueva citación para declarar: “Podría llegar a darse la salida de Andrea del Boca para presentarse ante la Justicia”, señaló el periodista, quien además indicó que la actriz habría mantenido una comunicación con su abogado, Juan Pablo Fiorivello, para interiorizarse sobre la situación.}

CONFIRMARON QUE ANDREA DEL BOCA VUELVE A LA CASA DE GRAN HERMANO

Finalmente, en El Diario de Mariana se informó que la actriz regresaría a la casa de Gran Hermano tras ser evaluada. De esta manera, y pese a las especulaciones, todo indica que su salida fue momentánea y estuvo principalmente relacionada con cuestiones médicas, aunque el frente judicial sigue generando incertidumbre sobre su continuidad en el reality.

“Me dicen que le hicieron un Holter por la presión, los médicos le propusieron hacerse los análisis en la clínica, no está internada, solo en observación y después va a la casa”, informó Guido Záffora en el programa de América.

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