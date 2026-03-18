Un verdadero escándalo sacudió a Gran Hermano Generación Dorada luego de que un error de producción filtrara información clave dentro de la casa y quedara expuesta ante los propios participantes.

Todo ocurrió cuando, por unos segundos, apareció en pantalla un dato que no debía salir al aire: la próxima placa de nominados será positiva. Aunque desde la producción reaccionaron rápidamente y corrigieron el contenido, varios jugadores alcanzaron a verlo, lo que podría impactar de lleno en la estrategia del juego.

Tremendo spoiler en Gran Hermano: qué información se filtró en la casa por error

La situación generó desconcierto inmediato entre los participantes, que no entendían qué estaba pasando.

“¿Qué es esto? No vimos nada, no vimos nada”, se la escuchó decir en el reality, tras advertir que la placa será positiva y que los votos que iban a emitir tendrán que ser reformulados teniendo en cuenta dicho factor.

Quiénes ya dejaron la casa de Gran Hermano 2026:

Hasta el momento, los participantes que quedaron en el camino son Gabriel Lucero, Divina Gloria (quien abandonó por un problema de salud), Carmiña (expulsada), Tomy, Carlota y Nick.