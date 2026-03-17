La eliminación de Nick Sicaro de Gran Hermano Generación Dorada dejó mucha tela para cortar, pero quien se robó todas las miradas fue Solange Abraham con una reacción que no pasó desapercibida dentro ni fuera de la casa.

Solange Abraham explotó de felicidad tras la eliminación de Nick Sicaro de Gran Hermano (Captura de Telefe)

Apenas Santiago del Moro anunció que el joven era el nuevo eliminado, Sol estalló de felicidad: gritó, festejó y lanzó gestos de complicidad con Emanuel Di Gioia, su principal aliado en el reality. La escena impactó a todos y marcó un fuerte contraste con el clima de despedida.

En medio de la tensión, Mavinga no dudó en cruzarla y le lanzó una dura acusación: la tildó de “soberbia” por su actitud frente a la salida de Nick.

Solange Abraham explotó de felicidad tras la eliminación de Nick Sicaro de Gran Hermano (Captura de Telefe)

Gran Hermano: el gesto de Solange Abraham tras la eliminación en vivo de Nick Sicaro

Lejos de esquivar la situación, Solange se acercó al ahora ex participante para aclarar su postura. “Esto no es nada personal, te lo juro. Yo me puse contenta realmente porque esto es un juego y cuando gano, ya sea lo que sea, me pongo contenta”, le explicó.

Además, intentó bajar la tensión con un mensaje conciliador: “Sos una buena persona, si tenés ganas nos conocemos afuera para que te des cuenta que esto no tiene nada que ver con mi persona, ni con la tuya, ni con la de nadie. Es solamente un juego. Me encantó conocerte”.

Sin embargo, la respuesta de Nick fue fría y distante. Con evidente incomodidad, se limitó a un seco “dale” y un saludo sin afecto, dejando en claro que el conflicto entre ambos no quedó saldado.