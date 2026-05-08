¡Morite, Beba!, la obra protagonizada por Marian Moretti, Julián Pucheta y Marco Gianoli, agregó nuevas funciones durante mayo en el Teatro Picadilly y se consolida como una de las propuestas teatrales más originales y desopilantes de la cartelera porteña.

Con dramaturgia de Virginia Flammini y dirección de Gabriel Villalba, ¡Morite, Beba! apuesta por el humor negro, la ironía y las situaciones incómodas para construir una historia donde nada es lo que parece.

De qué trata “¡Morite, Beba!”

Beba vive una rutina tranquila, cómoda y bastante predecible. Pero todo cambia cuando recibe en su casa a sus amigas Nené y Chichí para compartir una merienda cargada de recuerdos, confesiones y viejas tensiones.

Lo que comienza como un encuentro nostálgico rápidamente se transforma en un juego incómodo de silencios, verdades ocultas y secretos sin resolver.

Y hay un detalle clave: Nené y Chichí no llegan solamente de visita. Son fantasmas que tienen la misión de anunciarle a su amiga que también murió.

Foto: prensa Morite, Beba

Con una premisa tan absurda como atrapante, ¡Morite, Beba! convierte lo cotidiano en una experiencia delirante y emocional, donde el espectador pasa de la risa a la incomodidad en cuestión de segundos.

Humor negro, amistad y situaciones incómodas

La obra se apoya en diálogos filosos, actuaciones cargadas de intensidad y un humor ácido que juega constantemente con el límite entre lo gracioso y lo perturbador.

El elenco logra construir personajes tan entrañables como explosivos, mientras la puesta avanza hacia un clima cada vez más extraño y desopilante. La dirección de Gabriel Villalba potencia esa sensación de incomodidad permanente que atraviesa toda la obra.

“Porque a veces, una merienda es solo una merienda. Y a veces… definitivamente no”, adelanta la sinopsis oficial.

Quiénes integran el elenco de “¡Morite, Beba!”

La obra reúne a tres figuras con amplia experiencia en teatro, televisión y musicales.

Julián Pucheta cuenta con una destacada trayectoria en teatro musical y fue parte de títulos como Drácula, el musical, Falsettos y ATAV. Además, ganó múltiples premios Hugo y Carlos.

Por su parte, Marian Moretti participó en producciones como División Palermo, El amor después del amor y Entre Hombres. También se destacó en stand up y teatro independiente.

El elenco se completa con Marco Gianoli, actor formado en la EMAD que trabajó en obras como TOC TOC y en ficciones televisivas como ATAV 2.

Funciones y entradas

¡Morite, Beba! se presenta los viernes y sábados a las 21 horas en el Teatro Picadilly.

Las entradas están disponibles a través de Plateanet.