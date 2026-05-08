Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo completamente distinto al judicial.

La influencer recibió las notas de sus primeros parciales en la carrera de Derecho y sorprendió con los resultados obtenidos durante sus primeras semanas como estudiante universitaria.

La noticia fue compartida por Alejandro Cipolla, exabogado y amigo cercano de Morena, quien publicó en sus redes sociales una captura de la plataforma educativa donde se podían ver las calificaciones.

LAS ALTAS NOTAS DE MORENA RIAL EN DERECHO

Según mostró Alejandro Cipolla, la mediática obtuvo un 9 en Derecho Penal: Parte General, tras responder correctamente 18 de las 20 preguntas del examen.

“Mi mejor alumna”, escribió Cipolla junto a la imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Además, durante una entrevista en el streaming La Posta del Espectáculo, el abogado reveló que Morena Rial también rindió Derecho Constitucional y consiguió un 8.

Morena Rial sorprendió con las notas de sus primeros parciales en la carrera de Derecho. Crédito: Instagram

MORENA RIAL ESTUDIA DERECHO MIENTRAS CUMPLE PRISIÓN DOMICILIARIA

La hija de Jorge Rial comenzó la carrera de Abogacía semanas atrás bajo modalidad online, mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria.

Según habían contado en su momento, la decisión de iniciar sus estudios universitarios formó parte de un cambio personal que Morena buscó implementar tras atravesar distintos conflictos judiciales.

Incluso, Cipolla había revelado que le regaló una caja de fibrones de colores para acompañarla en esta nueva etapa académica.

LA SITUACIÓN JUDICIAL DE MORENA RIAL

Actualmente, Morena Rial cumple prisión domiciliaria en el departamento de su hermana Rocío, luego de haber sido condenada a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado por tres robos agravados.

Mientras espera la homologación definitiva de la pena, intenta mantener una rutina enfocada tanto en la crianza de su hijo como en la facultad.

En las últimas horas, además, volvió a recibir una advertencia judicial vinculada al uso de sus redes sociales, situación que la volvió a colocar en el foco mediático.

EL NUEVO OBJETIVO DE MORENA RIAL

Pese al complejo contexto personal y judicial que atraviesa, las primeras calificaciones reflejan que Morena Rial busca sostener su compromiso con los estudios.

“Voy a hacer las cosas bien”, había asegurado tiempo atrás tras recuperar la prisión domiciliaria, una frase que volvió a resonar luego de conocerse sus buenos resultados académicos.