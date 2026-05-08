El universo de la televisión argentina volvió a sacudirse con un inesperado “palito” de Cris Morena hacia Flor Bertotti, que dejó en claro que la paz entre ambas es, por lo menos, frágil.

En el programa Lape Club Social repasaron la histórica pelea que nació en 2009 y que, a pesar del paso del tiempo, sigue sumando capítulos.

Es que en las últimas horas, Cris Morena participó de una entrevista con Revista Gente y, sin nombrarla directamente, lanzó una frase que muchos interpretaron como un dardo para Bertotti: “Hay gente que las canta como si fuesen propias, que no me divierte. Hay gente que se aprovecha de otros. Pero en general, si cantan las canciones, bienvenidos sean”.

En varias entrevistas, Flor aseguró que con Cris “está todo súper hablado”, que se mensajean y que no hay problemas por cantar los temas de Floricienta en sus shows.

Sin embargo, la creadora de éxitos teen dejó en claro que la herida no está del todo cerrada: “Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo. Y me manda unas margaritas. Y sí, ¿mi música? Mi música”.

Cris Morena y Flor Betorri (Foto: Captura de redes)

Por su parte, Flor Bertotti siempre defendió su decisión: “Yo creo que hice un programa que fue espectacular. Fue la primer producción que hice. La produje, escribí las canciones. Era un programa para chicos. Sí competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían competir”. Sobre el conflicto legal, Bertotti aclaró: “No llegó a juicio. Es todo muy rápido”.

FLOR BERTOTTI VS. CRIS MORENA: UNA GUERRA VINTAGE QUE NUNCA TERMINÓ

La polémica entre Cris Morena y Flor Bertotti arrancó cuando la actriz decidió dejar Floricienta para lanzar su propio proyecto, Niní, junto a Guido Kaczka. Aquella decisión generó una ruptura profunda.

“Se generó una ruptura que llegó a una demanda judicial. Hay versiones que dicen que Cris le ganó la demanda. Cris nunca se jactó de esto. Flor lo niega, como si hubiera habido un arreglo previo extrajudicial”, explicó Marina Calabró en el programa Lape Club Social.

Aunque ambas partes siempre intentaron mantener los detalles en secreto, lo cierto es que el enfrentamiento existió. “Flor reconoce que hubo un entuerto judicial. Esto existió. Lo cierto es que parecía subsanado porque Flor en los shows cantaba las canciones de Cris”, resumieron en el ciclo de América.

El tema de los derechos de autor también fue parte del debate. “Uno puede cantar lo que quiere y después hay una repartición de Sadaic que va a los derechos de autor”, sentenció la periodista.

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