En un evento de lanzamiento de Margarita 2 en Olga, Cris Morena protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada al dedicar unas palabras cargadas de emoción a Romina Yan y Mila.
Leé más
Visiblemente movilizada, la productora y creadora habló del valor simbólico del día 28 y aseguró: “Lo estamos festejando Ro y Mila con ustedes”.
Durante su intervención, Cris confesó que “no fue fácil venir”, aunque explicó que intentó estar “lo más feliz posible” porque siente que ambas la acompañan.
LA EMOCIÓN DE CRIS MORENA
En ese marco, desarrolló una reflexión profundamente íntima sobre el número ocho y el infinito: “El ocho es un número del infinito y el dos también. Si lo cerrás, es otro infinito. Entonces son dos infinitos con las cuales me voy a encontrar”.
La emoción siguió creciendo cuando remató con una frase que atravesó al público: “Nos encontraremos en este infinito eterno y volveremos a algún planeta por ahí”. También sostuvo que, desde donde estén, “escucharán nuestra música”, en un mensaje que combinó dolor, amor y esperanza en plena celebración.