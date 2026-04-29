La música argentina se prepara para vivir una de sus noches más esperadas: los Premios Gardel 2026, que ya tienen fecha y nominados. La ceremonia, organizada por CAPIF, se realizará el martes 26 de mayo y promete una gala repleta de figuras, cruces de estilos y mucha emoción.

Este año, la competencia por el Álbum del Año será feroz. Los elegidos son Cazzu (“Latinaje”), Milo J (“La vida era más corta”), Lali (“No vayas a atender cuando el demonio llama”), Babasónicos (“Cuerpos, vol. 1”) y Marilina Bertoldi (“Para quién trabajas vol. 1”). Todos ellos representan distintas caras de la música nacional, desde el pop y el rock hasta los ritmos urbanos y latinos.

El anuncio de los nominados se realizó este miércoles 29 de abril a través de las redes sociales y plataformas oficiales de los Premios Gardel. CAPIF destacó la “marcada diversidad” de esta edición, con géneros que van desde el folklore y el rock hasta el hip hop, el pop y la cumbia.

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TODOS LOS NOMINADOS DE LOS PREMIOS GARDEL 2026

Álbum del año

“Latinaje” – Cazzu

“No vayas a atender cuando el demonio llama” – Lali

“La Vida Era Más Corta” – Milo J

“Cuerpos, vol.1” – Babasónicos

“Para quién trabajas vol. I” – Marilina Bertoldi

Canción del año

“Advertencia” – Babasónicos | Autor y compositor: Adrián Rodríguez

“Niño” – Milo J | Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola | Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “Tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

“Mejor que vos” – Lali & Miranda! A| utores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

“Con Otra” – Cazzu | Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli | Compositor: Nicolás Cotton

“Favorita” – Angela Torres | Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

“El gordo” – Marilina Bertoldi | Autora y compositora: Marilina Bertoldi

“Querida Yo” – Yami Safdie, Camilo | Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo

“Fresh” – Trueno | Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” | Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso | Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Grabación del Año

“In the City” – Charly García & Sting | Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller | Productor: Charly García

“Niño” – Milo J | Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo | Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool

“Mejor que vos” – Lali & Miranda! | Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto | Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso | Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell

“A tres días de la tierra” – Eruca Sativa | Ingeniero: Facundo Rodríguez

“La Vida Era Más Corta” – Milo J | Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

“Mirarse en otros ojos” – La Ferni

“Décimas” – Maggie Cullen

“Fuera de lugar” – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

“Para quién trabajas vol. I” – Marilina Bertoldi

“El retorno” – Santiago Motorizado

“El (in) Correcto Uso de la Metáfora” – Richard Coleman

“Continhuará” – Fernando Ruiz Díaz

“Novela” – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

“Canciones de dos puertos” – Alfredo Piro Rinaldi

“Pratanguero: 4º Esquina Final” – Ariel Prat

“Actos de gentileza” – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

“Cuerpo” – Olivia Wald

“Detalles” – Zoe Gotusso

“Mi Norte & Mi Sur” – Diego Torres

“No vayas a atender cuando el demonio llama” – Lali

“No me olvides” – Angela Torres

“El Verdadero” – Juan Ingaramo

“Perfectas” – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

“Homenaje al chino de la Nueva Luna” – Daniel Cardozo

“Malportada” – Nathy Peluso

“La Casa De La Cumbia vol.1” – The La Planta

“Vol. 1” – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

“The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series)” – Gustavo Santaolalla & David Fleming

“La mujer de la fila (Banda de Sonido Original)” – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

“Los Mufas: Suerte para la desgracia” – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

“Gamurgatrónica” – Ruben Rada

“Querida Yo” – Yami Safdie

“Vivir Así” – Barbarita Palacios

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer” – Coti

“Amor de mi herida” – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

“Tucumano Soy” – Juan Falú

“La Vida Era Más Corta” – Milo J

“Sandro así” – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

“Rompecabezas” – Ulises Bueno

“Mejores Amigos de La Muela” – Eugenia Quevedo

“Que sed” – Luck Ra

“En Vivo Buenos Aires” – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

“Okupas” – Little Boogie & Stereo

“Bhavilonia” – Bhavi

“Culto III” – Neo Pistea

“Gauchos” – Veeyam

“EUB Deluxe” – Trueno

“Versus” – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

“Apocalipsis” – Pipi Piazzolla Trio

“Tomás Sainz” – Tomás Sainz

“New York Sessions Vol. 1” – Leo Genovese - Mariano Otero

“Nomads” – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

“Todos los fuegos” – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

“Compositores Argentinos” – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

“Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1” – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

“Murmullo en las aguas” – Las Destrozzi

“El Teremín, la Serie y el Boxitracio” – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

“Huaucke Habibi” – Los arcanos del desierto

“Latinaje” – Cazzu

“Impulsa el Círculo” – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

“Gracias a la Vida” – Abel Pintos

“Alquimia” – Patricia Sosa & Mijares

“Su Amigo Dyango, Vol. 1” – Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock

“Polvo de estrellas” – Turf

“El Regreso” – Tan Bionica

“Los lobos” – Estelares

“Ya No Estoy Aquí” – Rayos Láser

“Alter ego” – Silvestre y La Naranja

Cuándo y dónde ver la ceremonia de entrega de los Premios Gardel 2026

La entrega de los Premios Gardel 2026 se realizará el martes 26 de mayo. En los próximos días, CAPIF anunciará el lugar, los artistas que se presentarán en vivo, los conductores y la señal por la que se podrá seguir la transmisión.

La expectativa es enorme y la lista de nominados promete una noche inolvidable para la música argentina. Habrá que estar atentos a las próximas novedades y prepararse para una gala que, como cada año, celebrará el talento y la creatividad de los artistas nacionales.

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